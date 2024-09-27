"Шахеды" заходят на Украину с двух сторон: для каких регионов существует угроза
Россия традиционно запустила ударные дроны-камикадзе против нашего государства. 24 Канал собрал данные о движении вражеских беспилотников вечером 27 сентября и ночью 28 сентября.
Вечером Россия обстреляла Днепр и Запорожье ракетами, теперь туда летят дроны.
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Где сейчас летят "Шахеды" и где звучит тревога
Согласно данным мониторинговых сообществ, над Украиной около 15 "Шахедов". Также, возможно, были повторные пуски дронов. Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога, – ВС. А также предупреждают о баллистике на Одесскую область. Мониторы сообщают о дронах на Николаевщине и Полтавщине. Мониторинговые группы пишут об угрозе для Одесской области. Также, возможно, враг запустил дроны с Чауды – если это подтвердится, то получится, что БПЛА летят с трех сторон. Она понемногу распространяется по Украине – детали смотрите на интерактивной карте. БпЛА в районе Покровское, вектором движения на Павлоград. Вражеские ударные БПЛА из Курской области на Сумщине, курс юго-западный.
Движение ударных БпЛА (данные ВС):
Где сейчас тревога
Где сейчас "Шахеды"
Согласно данным мониторинговых сообществ, над Украиной около 15 "Шахедов". Также, возможно, были повторные пуски дронов.
Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога, – ВС.
А также предупреждают о баллистике на Одесскую область.
Мониторы сообщают о дронах на Николаевщине и Полтавщине.
Мониторинговые группы пишут об угрозе для Одесской области. Также, возможно, враг запустил дроны с Чауды – если это подтвердится, то получится, что БПЛА летят с трех сторон.
Она понемногу распространяется по Украине – детали смотрите на интерактивной карте.
БпЛА в районе Покровское, вектором движения на Павлоград.
Вражеские ударные БПЛА из Курской области на Сумщине, курс юго-западный.