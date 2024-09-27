"Шахеды" заходят на Украину с двух сторон: для каких регионов существует угроза

Россия традиционно запустила ударные дроны-камикадзе против нашего государства. 24 Канал собрал данные о движении вражеских беспилотников вечером 27 сентября и ночью 28 сентября.

Вечером Россия обстреляла Днепр и Запорожье ракетами, теперь туда летят дроны.

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Где сейчас летят "Шахеды" и где звучит тревога