"Шахеды" залетели в Киевскую область: вражеские дроны уничтожает ПВО
Киевскую область вечером 9 ноября атаковали российские беспилотники типа "Шахед". В регионе по вражеским целям работала ПВО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА. До этого по всей области объявили воздушную тревогу.
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Что известно о работе ПВО в Киевской области
Тревогу в Киевской области объявили в 16:49 9 ноября. Воздушные силы предупредили о движении вражеских беспилотников в направлении региона.
БПЛА с Черниговской области курсом на Киевскую,
– написали военные.
Через более 30 минут Воздушные силы написали, что несколько групп БПЛА на севере Киевской области курсом на Житомирскую. В то же время в Киевской ОВА сообщили о работе ПВО.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям", – написали в ОВА.
Там также призвали граждан находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности. Кроме этого, в ОВА отметили соблюдение информационной тишины, поэтому не надо фиксировать и выкладывать в сеть работу наших защитников.
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