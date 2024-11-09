Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. До цього по всій області оголосили повітряну тривогу.

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Що відомо про роботу ППО у Київській області

Тривогу у Київській області оголосили о 16:49 9 листопада. Повітряні сили попередили про рух ворожих безпілотників у напрямку регіону.

БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину,

– написали військові.

Через понад 30 хвилин Повітряні сили написали, що декілька груп БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину. Водночас у Київській ОВА повідомили про роботу ППО.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", – написали в ОВА.

Там також закликали громадян перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та дбати про власну безпеку. Окрім цього, в ОВА наголосили на дотриманні інформаційної тиші, тому не треба фіксувати та викладати в мережу роботу наших захисників.

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