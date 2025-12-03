Это уже настоящий воздушный бой: в Defense Express оценили угрозу вражеских "Шахедов" с ракетой

Россияне начали использовать "Шахеды", к которым пристраивают ракеты Р-60. Сейчас это эксперепентальные пуски и будет ли эффективным это испытание, покажет время.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков, подчеркнув, какие последствия этого эксперимента врага. Он отметил, что в любом случае это реальная угроза, ведь российский дрон с ракетой был сбит.

Каково назначение "Шахеда" с ракетой Р-60?

Катков отметил, что сейчас речь идет об использовании прототипов и испытаниях. Поэтому пока трудно дать оценку, насколько потенциально эффективным может быть это средство.

Враг пытается создать нечто похожее на истребители-сопровождающие. Если вспомнить опыт Второй Мировой войны, тогда летели бомбардировщики, которые сопровождались истребителями, что противодействовали перехватчикам противника. Примерно то же самое пытается выполнить враг сегодня,

– объяснил он.

Идея россиян, вероятно, заключается в том, чтобы "Шахэды" или "Герани-2" с ракетами Р-60 отражали атаки украинских средств борьбы с обычными "Шахедами". Прежде всего, по его мнению, речь идет о вертолетах и в перспективе – легкомоторной авиации.

Для того чтобы зажечь ракету, например, как R-60 или Р-73, которая имеет такой же принцип наведения благодаря инфракрасной головке самонаведения, оператору, который управляет "Шахедами" с помощью радиосвязи в режиме онлайн, нужно зайти в хвост и захватить головкой самонаведения украинский вертолет или легкомоторный самолет, а затем осуществить пуск. По сути это настоящий воздушный бой,

– подчеркнул главный редактор Defense Express.

Россияне сейчас пытаются оценить, насколько эффективной для них будет этот эксперимент. К тому же Р-60 – старая ракета, а ее запасы довольно значительны. Однако ее проблема в том, что у нее головка самонаведения имеет довольно узкое поле зрения. Поэтому надо, чтобы оператор "Шахеда" довольно четко захватил цель, управляя его корпусом, а это может быть, по его словам, сложной задачей.

К слову. Россияне, чтобы установить ракету Р-60 "воздух - воздух" на "Шахед", используется штатный пилон. Ракета же коммутируется, как объяснили в Defense Express, с бортовой электросетью и системой управления пуском.

"Однако в любом случае угроза существует, ее трудно преуменьшать. Враг ищет новые пути противодействия нашим контрмерам против "Шахедов". Речь идет именно о дальнобойных дронах-камикадзе. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от опыта, который будет приобретен россиянами", – отметил Олег Катков.

Несет ли угрозу "Шахед" с ракетой для гражданских?

Также, как отметил он, не стоит забывать, что "Шахед" не предназначен для повторного использования, поэтому, если ракета Р-60, установлена на нем, не будет использована, то враг может направить ее куда угодно, например, по дому.

С точки зрения опасности, вред он Р-60 значительно меньше, чем от обычного "Шахеда", потому что масса его боевой части составляет около 50 килограммов. Есть также увеличенные – 80 килограммов. В то же время у Р-60 этот показатель – 3,5 килограммов в модернизированной версии.

Что известно о новой версии "Шахеда" с ракетой?