Россияне запускают "Шахиды" ночью и в туман: как это влияет на их уничтожение
Российские военные атакуют Украину иранскими дронами-камикадзе по ночам. Все потому, что в темное время суток сбить их становится труднее.
"Шахиды" могут сбивать с разного оружия, однако некоторое не будет эффективным при ограниченной видимости. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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Почему "Шахиды" ночью сбить труднее
Днем сбивать дроны-камикадзе могут все силы и средства, которые есть у украинских военных. Однако ночью стрелковое оружие и зенитные установки перестают быть эффективными.
Если темное время суток, то средства, которые могут работать только с определенной визуальной привязкой, неэффективны, ведь не видят цели. Поэтому противник и использует дроны ночью как за часами. Начинают с 11 часов вечера и до 5 утра,
– отметил Игнат.
Он добавил, что "Шахиды" пытаются запутать ПВО Украины. Они могут лететь сначала группами, затем разделиться на подгруппы и единицы. Однако, в конце концов, большинство беспилотников таки обнаруживают.
Киев и область атаковали дронами
- Ночью 19 декабря россияне не дали жителям Киева и области мирно поспать. Государство-агрессор совершило очередной террористический акт и запустило более 20 беспилотников. К счастью, 15 дронов сбили наши военные.
- Однако есть прилеты по объектам критической инфраструктуры, а от обломков сбитых "Шахидов" пострадали дома и автомобили.
- В Киеве прошло без пострадавших среди населения, а в Киевской области 2 человека получили ранения.