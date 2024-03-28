Атака "Шахедами": оккупанты атаковали транспортную инфраструктуру в Запорожской области
Источник:Силы обороны Юга Украины
Российская армия ночью 28 марта нанесла удары по Югу Украины "Шахедами" и ракетами. Вследствие вражеского обстрела пострадала Запорожская область.
Там в результате вражеской атаки дронами-камикадзе пострадала транспортная инфраструктура. В самом Запорожье возник пожар.
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Последствия вражеской атаки по Запорожской области
В Силах обороны Юга Украины сообщили, что основной дроновой удар враг сконцентрировал по Запорожской области. Там дроны маневрировали над жилыми кварталами и промышленными объектами.
К сожалению, не удалось избежать попаданий. Враг атаковал транспортную инфраструктуру Запорожской области. Но люди не повреждены,
– заверили военные.
В то же время маневрирование дронов над жилыми кварталами Запорожья привело к падению обломков сбитых дронов в частный сектор. Произошло возгорание, взрывной волной повреждено более 10 домовладений, 2 местных жителя получили ранения.
"Пожар ликвидирован. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их состояние стабильное", – заверили в Силах обороны Юга Украины.
Кроме того, военные отметили, что в целом в Запорожской области удалось сбить 11 российских "Шахедов".
Напоследок в Силах обороны Юга Украины напомнили, что боевая работа по отражению вражеских воздушных атак иногда может приводить к падению обломков. Поэтому украинцам надо быть осмотрительными и сознательными, а также обязательно переходить в укрытие во время воздушной тревоги.
В Запорожье 5 домов после атаки полуразрушены после атаки
- В Запорожской ОГА сообщили, что в результате вражеской атаки по городу ночью 28 марта повреждены дома частного сектора в трех районах города. В частности, известно, что 5 домов полуразрушены и еще более 40 повреждены.
- В ОВА также отметили, что два человека получили легкие повреждения, им оказана первичная медицинская помощь. Сейчас на местах работают все необходимые службы.
- Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что враг снова пытался повредить объекты энергосистемы, и промышленные объекты. Однако маршрут дронов пролегал между жилыми домами, поэтому там и произошел пожар в результате падения обломков.
- Стоит отметить, что той ночью враг применил по Украине 28 "Шахедов". Силам ПВО удалось сбить 26 российско-иранских дронов-камикадзе.