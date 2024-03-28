Атака "Шахедами": оккупанты атаковали транспортную инфраструктуру в Запорожской области

Российская армия ночью 28 марта нанесла удары по Югу Украины "Шахедами" и ракетами. Вследствие вражеского обстрела пострадала Запорожская область.

Там в результате вражеской атаки дронами-камикадзе пострадала транспортная инфраструктура. В самом Запорожье возник пожар.

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Последствия вражеской атаки по Запорожской области

В Силах обороны Юга Украины сообщили, что основной дроновой удар враг сконцентрировал по Запорожской области. Там дроны маневрировали над жилыми кварталами и промышленными объектами.

К сожалению, не удалось избежать попаданий. Враг атаковал транспортную инфраструктуру Запорожской области. Но люди не повреждены,

– заверили военные.

В то же время маневрирование дронов над жилыми кварталами Запорожья привело к падению обломков сбитых дронов в частный сектор. Произошло возгорание, взрывной волной повреждено более 10 домовладений, 2 местных жителя получили ранения.

"Пожар ликвидирован. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их состояние стабильное", – заверили в Силах обороны Юга Украины.

Кроме того, военные отметили, что в целом в Запорожской области удалось сбить 11 российских "Шахедов".

Напоследок в Силах обороны Юга Украины напомнили, что боевая работа по отражению вражеских воздушных атак иногда может приводить к падению обломков. Поэтому украинцам надо быть осмотрительными и сознательными, а также обязательно переходить в укрытие во время воздушной тревоги.

В Запорожье 5 домов после атаки полуразрушены после атаки