Окружения допустить нельзя, – Свитан разобрал перспективы боев на Покровске

На Покровском направлении продолжаются сложные бои. Враг активно продвигается, и уже достаточно близко подошел к Покровску. Надо помешать его планам окружить город, поскольку Украина может столкнуться с экономическими проблемами.

Если россияне зайдут на шахту "Красноармейская Западная", останемся без добычи коксующегося угля. Такой информацией 24 Канал предостерег военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, объяснив, почему противнику удается продвигаться.

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Чем грозит окружение Покровска

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал на Покровском направлении, которое уже несколько месяцев оставалось одним из самых сложных. Он отметил, что приходится принимать нестандартные решения для повышения устойчивости обороны и эффективного уничтожения оккупантов.

Украинским военным крайне сложно удерживать Покровск, особенно с юга и юго-запада. Ситуация обострилась после захвата населенного пункта Шевченко. Россияне будут пытаться пробиться к большой промзоне – шахте "Красноармейская Западная", оттуда с помощью артиллерии и минометов можно контролировать дорогу из Павлограда в Покровск.

Нельзя допустить окружения Покровска. Если они зайдут с запада, пройдут "Красноармейскую Западную", будут, в частности, экономические проблемы. Можем лишиться чуть ли не половины производства металла из-за потери добычи коксующегося угля, батареи не смогут выдавать кокс для металлургии,

– отметил Роман Свитан.

И, конечно, в таком случае украинским защитникам будет сложнее держать оборону, потому что останется только одна дорога через Доброполье, так называемый "северный путь". Это усложнит логистику и пребывание нашего гарнизона непосредственно в Покровске.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

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Почему россиянам удается продвигаться

Основная проблема, по словам Светлана, так называемые "законы бусификации", которые нехорошо повлияли на рекрутинг. Без мотивации "бусифицированные" военные не будут выполнять задачи, поскольку воевать могут 1 – 2% населения.

"Генетические" воины, которые по своим психофизиологическим параметрам могут выполнять боевую задачу. Все остальные, которых загнали палками, создают больше проблем профессионалам, чем решают вопрос,

– объяснил военный эксперт.

Если командиры не имеют достаточного личного состава, им приходится давать задания имеющемуся количеству. Военные же воспринимают такие приказы как нереалистичные, одновременно комбригам и комбатам некуда деваться. Как раз благодаря недостатку сил и средств враг продвигается на Покровском направлении.