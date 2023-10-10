"Уже рассказал все, что знал": в 3 штурмовой показали пленного комбата 72 российской бригады

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали захваченного в плен командира российского батальона "Алга", которого после ранения кафиры бросили истекать кровью на поле боя.

В 3-й ОШБр заметили, что обменный фонд пополнился одним из самых профессиональных российских комбатов, выходцем из Татарстана с позывным "Шайтаном". Подробности рассказал командир 2 штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук.

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Двум другим комбатам той же 72 бригады вооруженных сил России, воюющей на Бахмутском направлении, повезло меньше – оба уже в статистике потерь Генштаба, они ликвидированы.

Что ж. Мы говорили о трех ликвидированных комбатах 72 бригады ВС РФ в Андреевке, по сути, и не соврали. "Медведь" и "Авангард" действительно были задвое сочтены, а "Шайтан" попал к нам в плен. Брали его бойцы второй роты 2 штурмбата, хотя это, безусловно, общая победа всей бригады,

– отметил Кухарчук.

Он также опубликовал фотографию с пленным российским командиром.



Шайтан в компании украинских воинов / Фото из инстаграммы Дмитрия Кухарчука

По словам украинского воина, пленить командира такого уровня очень большая удача. Особенно если речь идет об "одном из самых профессиональных комбатов России", как в случае с "Шаманом".

Комбат уже рассказал много интересного

Пленный оккупант уже начал делиться с украинскими воинами "интересной" информацией.

"Все карты сразу не открывать, но интересного очень много. Из того, что могу сказать сейчас, - в июле, когда моя опять же вторая рота штурмовала одну из лесополос у Андреевки, в стрелковом бою нами был ликвидирован командир 85 бригады вражеской армии, о что мы узнали после показов "Шайтана", – заявил украинский воин.

За Россию воюет много опытных офицеров

Кухарчук также опубликовал интервью захваченного в плен оккупанта, которое в свое время давал местным журналистам в Татарстане, заметив, что это "лучшее напоминание о том, что воюем мы не с дегенератами, а образованными офицерами в поколениях". Он предостерег от недооценки врага.

"Мне хотелось бы написать, что в России дела плохи, если у них комбаты и комбриги щурятся от стрельбы, но даже в этой победной записи хочу напомнить вам, что мы воюем с одной из сильнейших армий мира и каждая удачная операция дается нам непростой ценой ", – написал Кухарчук.

Также украинский воин отметил, что у России все еще достаточно человеческого ресурса и средств. Следовательно, призвал граждан Украины к мобилизации.

"Мобилизация к 3 штурмовой – возможность ликвидировать старший офицерский состав оккупанта", – добавил Кухарчук.

Потери врага: актуально