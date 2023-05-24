"Было бы тяжело": глава МИД Австрии заявил, что пожал бы руку Лаврову
Источник:WELT
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что пожал бы руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Однако сделать это – было бы очень тяжело.
По словам Шалленберга, в таком случае он придерживался бы минимальных требований дипломатического этикета. Кстати, министр также подтвердил, что Австрия поддерживает неформальные каналы связи с российским правительством.
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Глава австрийского МИД рассказал, пожал ли бы руку Лаврову
На вопрос журналистов, пожал ли бы Шалленберг руку министру иностранных дел России Лаврову, он ответил:
Мне было бы очень тяжело. Но я не могу выбрать собеседника. В этом плане я, наверное, выполнил бы минимальные требования дипломатического этикета и, возможно, пожал бы руку министру Лаврову. Но не больше,
– заявил Шалленберг.
Пророссийские высказывания Шалленберга: что известно
- Ранее Шалленберг заявлял, что Западу важно соблюдать чувство меры в отношениях с Россией.
- Также глава МИД Австрии раскритиковал идею о запрете выдачи виз гражданам России.
- Тогда в ответ МИД Украины пригласил Шалленберг посетить Днепр, чтобы он увидел, что "российская культура" сделала с жилым домом, который оккупанты уничтожили 14 января.
- Кроме того, Шалленберг выступал за то, что Украине не стоит предлагать членство в Евросоюзе. Это он аргументировал тем, что есть балканские государства, которые проходили гораздо более долгий путь к кандидатству.