Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что пожал бы руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Однако сделать это – было бы очень тяжело.

По словам Шалленберга, в таком случае он придерживался бы минимальных требований дипломатического этикета. Кстати, министр также подтвердил, что Австрия поддерживает неформальные каналы связи с российским правительством.

Важно "Ценная для Европы": глава МИД Австрии заявил, что разорвать связи с Россией невозможно

Глава австрийского МИД рассказал, пожал ли бы руку Лаврову

На вопрос журналистов, пожал ли бы Шалленберг руку министру иностранных дел России Лаврову, он ответил:

Мне было бы очень тяжело. Но я не могу выбрать собеседника. В этом плане я, наверное, выполнил бы минимальные требования дипломатического этикета и, возможно, пожал бы руку министру Лаврову. Но не больше,

– заявил Шалленберг.

Пророссийские высказывания Шалленберга: что известно