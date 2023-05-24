За словами Шалленберга, у такому випадку він би дотримався б мінімальних вимог дипломатичного етикету. До речі, також міністр підтвердив, що Австрія підтримує неформальні канали зв’язку з російським урядом.
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Очільник австрійського МЗС розповів, чи потиснув би руку Лаврову
На питання журналістів, чи потиснув би Шалленберг руку міністру закордонних справ Росії Лаврову, він відповів:
Мені було б дуже важко. Але я не можу вибрати співрозмовника. У цьому плані я, мабуть, дотримався б мінімальних вимог дипломатичного етикету і, можливо, потиснув би руку міністру Лаврову. Але не більше,
– заявив Шалленберг.
Проросійські висловлювання Шалленберга: що відомо
- Раніше Шалленберг заявляв, що Заходу важливо дотримуватись почуття міри у відносинах із Росією.
- Також глава МЗС Австрії розкритикував ідею щодо заборони видачі віз громадянам Росії.
- Тоді у відповідь МЗС України запросило Шалленберг відвідати Дніпро, щоб він побачив, що "російська культура" зробила з житловим будинком, який окупанти знищили 14 січня.
- Окрім цього, Шалленберг виступав за те, що Україні не варто пропонувати членство в Євросоюзі. Це він аргументував тим, що є балканські держави, які проходили набагато довший шлях до кандидатства.