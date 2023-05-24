За словами Шалленберга, у такому випадку він би дотримався б мінімальних вимог дипломатичного етикету. До речі, також міністр підтвердив, що Австрія підтримує неформальні канали зв’язку з російським урядом.

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Очільник австрійського МЗС розповів, чи потиснув би руку Лаврову

На питання журналістів, чи потиснув би Шалленберг руку міністру закордонних справ Росії Лаврову, він відповів:

Мені було б дуже важко. Але я не можу вибрати співрозмовника. У цьому плані я, мабуть, дотримався б мінімальних вимог дипломатичного етикету і, можливо, потиснув би руку міністру Лаврову. Але не більше,

– заявив Шалленберг.

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