Не является соучастником войны, – спикер парламента Грузии оскандалился заявлением по Ирану

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили сделал противоречивое заявление. По его словам, Иран не является соучастником российской войны против Украины.

Во вторник, 30 июля, политик давал брифинг в офисе своей партии "Грузинская мечта". Во время него он как раз-таки отказался называть Иран соучастником российско-украинской войны.

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"Иран не является соучастником войны"

Папуашвили спросили, не создает ли для Грузии проблем тот факт, что она пытается наладить связи с Ираном – страной, которая является соучастником войны.

Иран не является соучастником любой войны... По крайней мере этой. Я не знаю, откуда вы это взяли,

– ответил спикер парламента.

Следует вспомнить, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и другие представители правительства присутствовали на похоронах президента Ирана Ибрагима Раиси, погибшего в авиакатастрофе в мае 2024 года.

Кроме того, Кобахидзе недавно посетил церемонию инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Что касается наших отношений с Ираном, то у нас с Ираном есть историко-дипломатические отношения, которые основаны как на уважении, так и на культурных связях между народами, а также выражают отношение нашего народа к процессам, которые могут происходить в виде той же инаугурации,

– заявил Папуашвили.

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Грузинский политик отказался отвечать на вопрос о том, есть ли у него информация о поставках России со стороны Ирана беспилотников типа "Шахед". Этими дронами Кремль чуть ли не ежедневно атакует украинские города.