У вівторок, 30 липня, політик давав брифінг в офісі своєї партії "Грузинська мрія". Під час нього він якраз-таки відмовився називати Іран співучасником російсько-української війни.

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"Іран не є співучасником війни"

Папуашвілі запитали, чи не створює для Грузії проблем той факт, що вона намагається налагодити зв'язки з Іраном – країною, яка є співучасником війни.

Іран не є співучасником будь-якої війни... Принаймні цієї. Я не знаю, звідки ви це взяли,

– відповів спікер парламенту.

Слід згадати, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе та інші представники уряду були присутні на похороні президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який загинув в авіакатастрофі у травні 2024 року.

Крім того, Кобахідзе нещодавню завітав на церемонію інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіана.

Що стосується наших відносин з Іраном, то в нас з Іраном є історико-дипломатичні відносини, які засновані як на повазі, так і на культурних зв'язках між народами, а також виражають ставлення нашого народу до процесів, які можуть відбуватися у вигляді тієї ж інавгурації,

– заявив Папуашвілі.

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Грузинський політик відмовився відповідати на запитання стосовно того, чи є у нього інформація про постачання Росії з боку Ірану безпілотників типу "Шахед". Цими дронами Кремль ледь не щодня атакує українські міста.

Нагадаємо! Проти 31 липня Росія випустила 89 ударних "Шахедів". Повітряні сили збили усі цілі, зазначивши, що це був один із наймасованіших дронових обстрілів з боку ворога.