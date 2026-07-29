Драпатый вернул командира 93-й бригады, которого Сырский пытался уволить

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытался отстранить Шамиля Круткова от должности командира 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Однако новый главнокомандующий Михаил Драпатый приостановил увольнение.

Об этом hromadske сообщили три собеседника из Сил обороны Украины

Что известно о попытке заменить командира 93-й бригады?

По данным источников, 19 июля тогдашний главнокомандующий Сирский подписал акт служебного расследования, который предусматривал отстранение от должности командира 93-й бригады Шамиля Круткова.

Формальным основанием для увольнения Круткова стало то, что он своевременно не провел ротацию военнослужащих своего подразделения. По приказу Сирского, бойцы не должны находиться на позициях дольше 60 дней.

Отметим, что еще с мая в 93-й бригаде, которая удерживает Константиновское направление, проводились проверки, инициированные Сирским.

После того как Драпатый официально стал новым главнокомандующим, он приостановил процесс увольнения Круткова и приказал ему вернуться на службу.

Восстановление Круткова подтвердил пресс-секретарь Генштаба Дмитрий Лиховой.

Хорошая новость для 93-й ОМБр "Холодный Яр", и не только для нее. В крутую бригаду вернули ее крутого командира – Шамиля Круткова. Теперь человек снова на своем месте,

– написал Лиховой.

Напомним, что Шамиль Крутков возглавил 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр" в ноябре 2024 года. На тот момент 27-летний Крутков стал самым молодым комбригом в ВСУ.

Ранее сообщалось, что из-за ожесточенных боев за Константиновку командование начало менять командиров бригад, обороняющих это направление. Так, 156-ю отдельную механизированную бригаду вместо Юрия Гупалюка возглавил Артем Банник, который ранее был начальником штаба 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

Также сменился командир 28-й отдельной механизированной бригады: вместо полковника Анатолия Куликовского ее возглавил подполковник Богдан Курас, который до этого служил в 57-й ОМБр.