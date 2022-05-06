Шанс раз на 6 – 7 поколений, – Подоляк о борьбе с "русским миром", который ненавидит Украину

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что полномасштабная война с Россией теперь однозначно снимет двусмысленность с украинских традиций и идеологии.

Подоляк убежден, что теперь политическая элита, которая годами играла в "политтехнологическую шизофрению" и не позволяла Украине стать действительно "единой страной с четкими ценностями", потеряла чем спекулировать.

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Украинцы отделяются от российского и преодолевают комплекс неполноценности

Советник главы ОП отметил, что сейчас украинский народ ценой крови проходит важный исторический процесс – культурно отделяется от оккупанта и становится на самом деле культовой европейской нацией.

Он отметил, что это очень непросто, поскольку Россия прилагала много усилий, чтобы размыть границы между украинцами и россиянами.

С одной стороны мы жестко отделяемся от российской ценностной и культурной парадигмы. А это очень непросто – россияне вкладывали гигантский ресурс, чтобы всех подминать под свои культурные интересы. Орда пыталась зачистить любые этнические отличия, уничтожить любых пассионарных носителей другого типа культурного и исторического мышления, сократить любые возможности для автономного развития,

– написал Подоляк.

Он подчеркнул, что россияне и украинцы точно не братья и между нами нет ничего общего. У нас разный генетический код, мы по-разному воспринимаем современные ценности и разные нравственные императивы. Если украинцы – гуманисты, то россияне – агрессивны.

Кроме этого, теперь наконец-то украинцы преодолевают навязанный веками комплекс неполноценности.

Хочу сразу сказать, что получение своей идентичности, своего реального исторического места – процесс всегда тяжелый и болезненный. Многим из нас – особенно людям старших поколений с их консерватизмом – приходится основательно пересматривать собственную жизнь, отказываться от привычных представлений и иллюзий, которые, как карточный домик, рассыпались во время столкновения с реальностью,

– заметил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что речь идет не только о восприятии собственной истории и культуры, но и о наборе доминантных качеств современного украинского общества. Украинцы на весь мир проявили лидерство, несгибаемую свободу, решительность, смелость, массовый героизм и готовность жертвовать собой.

Теперь Украина в лидерах мира, а не "на галерках"

Подоляк убежден, что больше Украина не будет сидеть "в мировых приемных или галерках". Теперь мы – "во главе стола, за которым обсуждают новые правила жизни человеческой цивилизации".

Да, на время нашей жизни выпало самое тяжелое испытание, когда зомби-армия ненавидевших мир россиян бесконечными волнами безумия накатывалась на наши города. Но это и наш исторический шанс – остановить тех, кто своим безумием десятилетиями пугал мир. Такой шанс выпадает раз на 6 – 7 поколений,

– добавил он.

Наконец-то Украина восстанавливает историческую справедливость, возвращается к источнику своей европейской истории и снимает с россиян "все их лживые маски". Киевская Русь – это Украина.

Последние важные события:

Продолжается 72 день со времени полномасштабного вторжения России в Украину. Россия всеми силами пытается полностью захватить Юг и Восток Украины.

В настоящее время, 6 мая, ВСУ возобновили контроль еще над 6 селами в Харьковской области.

В этот же день Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой удалось вернуть 41 человека, 11 из которых – женщины.

В Минобороны предостерегают, что в выходные дни в канун 9 мая Россия может устроить провокации или обострения на фронте. Жителям всех регионов следует соблюдать осторожность и не игнорировать воздушные тревоги.

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