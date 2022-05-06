Подоляк переконаний, що тепер та політична еліта, яка роками грала в "політтехнологічну шизофренію" та не дозволяла Україні стати справді "єдиною країною з чіткими цінностями", втратила чим спекулювати.

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Українці відокремлюються від російського й долають комплекс меншовартості

Радник глави ОП зауважив, що нині український народ ціною крові проходить важливий історичний процес – культурно відокремлюється від окупанта й стає насправді культовою європейською нацією.

Він зауважив, що це дуже непросто, оскільки Росія вкладала багато зусиль, щоб розмити кордони між українцями та росіянами.

З одного боку, ми жорстко відокремлюємося від російської ціннісної та культурної парадигми. А це дуже непросто – росіяни вкладали гігантський ресурс, щоб усіх підминати під свої культурні інтереси. Орда намагалася зачистити будь-які етнічні відмінності, знищити будь-яких пасіонарних носіїв іншого типу культурного та історичного мислення, скоротити будь-які можливості для автономного розвитку,

– написав Подоляк.

Він підкреслив, що росіяни та українці – точно не брати й між нами немає нічого спільного. У нас різний генетичний код, ми по-різному сприймаємо сучасні цінності та різні етичні імперативи. Якщо українці – гуманісти, то росіяни – агресивні.

Окрім цього, тепер нарешті українці долають нав'язаний століттями комплекс меншовартості.

Хочу одразу сказати, що здобуття своєї ідентичності, свого реального історичного місця – процес завжди важкий та болісний. Багатьом із нас – особливо людям старших поколінь з їхнім консерватизмом – доводиться ґрунтовно переглядати власне життя, відмовлятися від звичних уявлень та ілюзій, які, немов картковий будиночок, розсипалися під час зіткнення з реальністю,

– зауважив радник глави ОП.

Він підкреслив, що мовиться не лише про сприйняття власної історії та культури, а й про набір домінантних якостей сучасного українського суспільства. Українці на весь світ проявили лідерство, незламну волю, рішучість, сміливість, масовий героїзм та готовність жертвувати собою.

Тепер Україна у лідерах світу, а не "на гальорках"

Подоляк переконаний, що більше Україна не сидітиме "у світових приймальнях або на гальорках". Тепер ми – "на чолі столу, за яким обговорюють нові правила життя людської цивілізації".

Так, на час нашого життя випало найважче випробування, коли зомбі-армія росіян, що ненавиділи світ, нескінченними хвилями безумства накочувалась на наші міста. Але це і наш історичний шанс – зупинити тих, хто своїм божевіллям десятиліттями лякав світ. Такий шанс випадає раз на 6 – 7 поколінь,

– додав він.

Нарешті Україна відновлює історичну справедливість, повертається до джерела своєї європейської історії й знімає з росіян "усі їхні брехливі маски". Київська Русь – це Україна.

Останні найважливіші події:

Триває 72 день з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Росія з усіх сил намагається повністю захопити Південь та Схід України.

Нині, 6 травня, ЗСУ відновили контроль ще над 6 селами у Харківській області.

Цього ж дня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому вдалося повернули 41 людину, 11 з яких – жінки.

У Міноборони застерігають, що у вихідні дні напередодні 9 травня Росія може влаштувати провокації або загострення на фронті. Жителям усіх регіонів слід бути обережними й не ігнорувати повітряні тривоги.

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