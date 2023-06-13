Такое мнение 24 Каналу выразил бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Экс-посол не принадлежит тем, кто верит в перспективы легкого вступления нашей страны в НАТО.

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"Окно возможностей для приглашения Украины в НАТО – небольшое", – считает Чалый.

По его мнению, это может произойти либо на нынешнем саммите Альянса в Вильнюсе, либо на следующем в Вашингтоне. А иначе решение может забуксовать.

Нужна политическая воля

Тезис чиновников Альянса о том, что только победа Украины в войне позволит ей стать членом НАТО, Чалый считает ловушкой, которая может дать повод отсрочить вступление Украины в Альянс.

Важно! Официальная позиция Украины была озвучена Владимиром Зеленским накануне евроатлантического саммита. Согласно ей, членство в НАТО является для нашего государства безальтернативным, а действенные гарантии безопасности могут быть лишь временным инструментом на пути к полноценному членству.

Таким же затягиванием времени следует считать разговоры о приведении украинской армии к стандартам НАТО. Даже несмотря на невероятные успехи Вооруженных Сил на поле боя, Украине все равно нужно найти общий язык с партнерами по этому вопросу.

В воображении НАТО стандарты – это прежде всего законодательные изменения. И мы должны снять все технические вопросы, которые могут стоять на пути к нашему членству, и сделать наше вступление чисто политическим. Сейчас мяч на стороне НАТО,

– убежден экс-посол.

Существует ли в Альянсе единство по принятию Украины

По мнению Чалого, дискуссии о членстве нашей страны в Североатлантическом альянсе сводятся к простому вопросу. Члены Альянса должны ответить себе, что выгоднее для них: Украина под зонтиком безопасности или Украина в "серой зоне" между НАТО и Россией.

"Пока для некоторых стран НАТО эта неопределенность комфортна. Их устраивает война, которая ведется не на их границах", – высказался экс-посол.

В то же время, крупнейшими союзниками Украины внутри Альянса являются те страны, которые имеют границу с Россией и также могли бы подвергнуться ее нападению в последние годы.

Поэтому напрашивается контроверсийный вывод: если за эти два саммита в Вильнюсе и Вашингтоне мы не получим конкретики, Украине придется заключать совместные оборонные соглашения с отдельными странами, которые будут готовы к этому,

– заявил Чалый.

Это могло бы быть эффективным решением, даже если бы такой подход испортил наши отношения с Соединенными Штатами.

Валерий Чалый об окне возможностей вступления в НАТО: смотрите видео