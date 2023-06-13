Такое мнение 24 Каналу выразил бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Экс-посол не принадлежит тем, кто верит в перспективы легкого вступления нашей страны в НАТО.
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"Окно возможностей для приглашения Украины в НАТО – небольшое", – считает Чалый.
По его мнению, это может произойти либо на нынешнем саммите Альянса в Вильнюсе, либо на следующем в Вашингтоне. А иначе решение может забуксовать.
Нужна политическая воля
Тезис чиновников Альянса о том, что только победа Украины в войне позволит ей стать членом НАТО, Чалый считает ловушкой, которая может дать повод отсрочить вступление Украины в Альянс.
Таким же затягиванием времени следует считать разговоры о приведении украинской армии к стандартам НАТО. Даже несмотря на невероятные успехи Вооруженных Сил на поле боя, Украине все равно нужно найти общий язык с партнерами по этому вопросу.
В воображении НАТО стандарты – это прежде всего законодательные изменения. И мы должны снять все технические вопросы, которые могут стоять на пути к нашему членству, и сделать наше вступление чисто политическим. Сейчас мяч на стороне НАТО,
– убежден экс-посол.
Существует ли в Альянсе единство по принятию Украины
По мнению Чалого, дискуссии о членстве нашей страны в Североатлантическом альянсе сводятся к простому вопросу. Члены Альянса должны ответить себе, что выгоднее для них: Украина под зонтиком безопасности или Украина в "серой зоне" между НАТО и Россией.
"Пока для некоторых стран НАТО эта неопределенность комфортна. Их устраивает война, которая ведется не на их границах", – высказался экс-посол.
В то же время, крупнейшими союзниками Украины внутри Альянса являются те страны, которые имеют границу с Россией и также могли бы подвергнуться ее нападению в последние годы.
Поэтому напрашивается контроверсийный вывод: если за эти два саммита в Вильнюсе и Вашингтоне мы не получим конкретики, Украине придется заключать совместные оборонные соглашения с отдельными странами, которые будут готовы к этому,
– заявил Чалый.
Это могло бы быть эффективным решением, даже если бы такой подход испортил наши отношения с Соединенными Штатами.
Валерий Чалый об окне возможностей вступления в НАТО: смотрите видео
Какой может быть альтернатива НАТО
По мнению Чалого, перспективным выглядит украинско-польско-британский союз, усиленный странами Балтии. Объединившись вместе, эти 6 стран имели бы не меньший военный и мобилизационный потенциал, чем Россия.
"Наши соседи были бы точно заинтересованы в этом соглашении, ведь они прекрасно понимают, что могут быть следующими. Им выгоден этот союз, ведь мы единственная страна, которая смогла выставить против России миллионное мотивированное войско", – убежден экс-посол.
Фактически сейчас Украина является надежным щитом для Восточного фланга НАТО. Поэтому мы имеем моральное право на то, чтобы стать членом Альянса и совместно с другими странами обеспечивать безопасность всей Европы.
Что известно о саммите в Вильнюсе
- Саммит стран-участниц Североатлантического альянса в столице Литвы пройдет 11 – 12 июля. На него приглашен в том числе и Владимир Зеленский.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита пообещал, что участники Альянса поддержат Украину "не только на словах, но и на деле".
- Главным препятствием для принятия Украины в НАТО является запрет вступления страны, находящейся в состоянии войны. Однако уже сейчас 20 стран-членов из 31 выразили готовность поддержать вступление Украины в Альянс в ближайшем будущем.