Таку думку 24 Каналу висловив колишній посол України в США Валерій Чалий. Експосол не належить до тих, хто вірить у перспективи легкого вступу нашої країни до НАТО.
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"Вікно можливостей для запрошення України в НАТО – невелике", – вважає Чалий.
На його думку, це може статися або на цьогорічному саміті Альянсу у Вільнюсі, або на наступному у Вашингтоні. А інакше рішення може забуксувати.
Потрібна політична воля
Тезу посадовців Альянсу про те, що лише перемога України у війні дозволить їй стати членом НАТО, Чалий вважає пасткою, яка може дати привід відтермінувати наш вступ до Альянсу.
Таким же затягуванням часу варто вважати розмови про приведення української армії до стандартів НАТО. Навіть попри неймовірні успіхи Збройних Сил на полі бою, Україні все одно треба знайти спільну мову з партнерами щодо цього питання.
В уяві НАТО, стандарти – це передовсім законодавчі зміни. І ми маємо зняти всі технічні питання, які можуть стояти на шляху до нашого членства, і зробити наш вступ суто політичним. Зараз м'яч на боці НАТО,
– переконаний експосол.
Чи існує в Альянсі єдність щодо прийняття України
На думку Чалого, дискусії щодо членства нашої країни в Північноатлантичному альянсі зводиться до простого питання. Країни-члени мають відповісти собі, що буде вигідніше для них: Україна під парасолькою безпеки чи Україна в "сірій зоні" між НАТО та Росією.
"Поки що для деяких країн НАТО ця невизначеність є комфортною. Їх влаштовує війна, яка ведеться не на їхніх кордонах", – висловився експосол.
Нашими ж найбільшими союзниками всередині Альянсу є ті країни, які мають кордон з Росією і також могли б зазнати її нападу протягом останніх років.
Через це напрошується контроверсійний висновок: якщо за ці два саміти у Вільнюсі та у Вашингтоні ми не отримаємо конкретики, Україні доведеться укладати спільні оборонні угоди з окремими країнами, які будуть готові до цього,
– заявив Чалий.
Це могло б бути дієвим рішенням, навіть якщо такий підхід зіпсував би наші відносини зі Сполученими Штатами.
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Якою може бути альтернатива НАТО
На думку Чалого, перспективним виглядає українсько-польсько-британський союз, посилений країнами Балтії. Об'єднавшись разом, ці 6 країн мали б не менший військовий і мобілізаційний потенціал, аніж Росія.
"Наші сусіди були б точно зацікавлені в цій угоді, адже вони чудово розуміють, що можуть бути наступними. Їм вигідний цей союз, адже ми є єдиною країною, яка змогла виставити проти Росії мільйонне мотивоване військо", – переконаний експосол.
Фактично, зараз Україна є надійним щитом для Східного флангу НАТО. Тому ми маємо моральне право на те, щоб стати членом Альянсу і спільно з іншими країнами забезпечувати безпеку всієї Європи.
Що відомо про саміт у Вільнюсі
- Саміт країн-учасниць Північноатлантичного альянсу в столиці Литви пройде 11 – 12 липня. На нього запрошено зокрема і Володимира Зеленського.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні саміту пообіцяв, що учасники Альянсу підтримають Україну "не лише на словах, а й на ділі".
- Найголовнішою перешкодою до прийняття України до Альянсу є заборона вступу країни, що знаходиться в стані війни. Однак вже зараз 20 країн-членів із 31 висловили готовність підтримати вступ України до Альянсу.