Таку думку 24 Каналу висловив колишній посол України в США Валерій Чалий. Експосол не належить до тих, хто вірить у перспективи легкого вступу нашої країни до НАТО.

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"Вікно можливостей для запрошення України в НАТО – невелике", – вважає Чалий.

На його думку, це може статися або на цьогорічному саміті Альянсу у Вільнюсі, або на наступному у Вашингтоні. А інакше рішення може забуксувати.

Потрібна політична воля

Тезу посадовців Альянсу про те, що лише перемога України у війні дозволить їй стати членом НАТО, Чалий вважає пасткою, яка може дати привід відтермінувати наш вступ до Альянсу.

Важливо! Офіційна позиція України була озвучена Володимиром Зеленським напередодні євроатлантичного саміту. Згідно з нею, членство в НАТО є для нашої держави безальтернативним, а дієві безпекові гарантії можуть бути лише тимчасовим інструментом на шляху до повноцінного членства.

Таким же затягуванням часу варто вважати розмови про приведення української армії до стандартів НАТО. Навіть попри неймовірні успіхи Збройних Сил на полі бою, Україні все одно треба знайти спільну мову з партнерами щодо цього питання.

В уяві НАТО, стандарти – це передовсім законодавчі зміни. І ми маємо зняти всі технічні питання, які можуть стояти на шляху до нашого членства, і зробити наш вступ суто політичним. Зараз м'яч на боці НАТО,

– переконаний експосол.

Чи існує в Альянсі єдність щодо прийняття України

На думку Чалого, дискусії щодо членства нашої країни в Північноатлантичному альянсі зводиться до простого питання. Країни-члени мають відповісти собі, що буде вигідніше для них: Україна під парасолькою безпеки чи Україна в "сірій зоні" між НАТО та Росією.

"Поки що для деяких країн НАТО ця невизначеність є комфортною. Їх влаштовує війна, яка ведеться не на їхніх кордонах", – висловився експосол.

Нашими ж найбільшими союзниками всередині Альянсу є ті країни, які мають кордон з Росією і також могли б зазнати її нападу протягом останніх років.

Через це напрошується контроверсійний висновок: якщо за ці два саміти у Вільнюсі та у Вашингтоні ми не отримаємо конкретики, Україні доведеться укладати спільні оборонні угоди з окремими країнами, які будуть готові до цього,

– заявив Чалий.

Це могло б бути дієвим рішенням, навіть якщо такий підхід зіпсував би наші відносини зі Сполученими Штатами.

Валерій Чалий про вікно можливостей на вступ до НАТО: дивіться відео