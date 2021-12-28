Шарахнуть и наказать, – Жириновский призывает бомбить Украину и ЕС в новогоднюю ночь

Одиозный российский политик Владимир Жириновский вновь отметился громким заявлением. Он призвал бомбить Украину и Европу в новогоднюю ночь. Говорит, что "надо кого-то наказать".

Жириновский отметил, если бы был главой государства, то использовал бы возможности, пока не провели переговоров.

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Угрозы Жириновского

Политик дерзко заявил, что не обязательно бомбить всех. Однако, по его словам, надо "избирательно кого-то наказать и напугать".

Шарахнуть с 31 декабря в ночь на 1, когда все "под шофе",

– пригрозил чиновник.

После таких заявлений в сети шутят, что "последняя вакцина для Жириновского была лишней".

Другие скандальные заявления Жириновского

В июле скандальный россиянин призвал исключить Украину из ООН. Он традиционно сыпал обвинениями в сторону украинской власти и называл ее незаконной.

Жириновский также заявил, что даст 10 миллионов рублей тому, кто нацепит российский триколор над Киевом. "Подзаработать" он предлагал московским силовикам.

В марте политик уже призвал без предупреждения напасть на Украину. Он сказал, что нужно уничтожить вооруженные силы Украины, чтобы "не осталось ни одного солдата".

Ранее из-за трейлера украинского фильма "Наши котики" о войне на Донбассе он призвал "сжечь напалмом Киев и Львов".