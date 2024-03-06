"Хотели убить из автомата с глушителем": Шарий заявил о попытке покушения на его жизнь

Пророссийский блогер Анатолий Шарий заявил, что его вместе с женой якобы пытались убить в Испании. Он также начал жаловаться, что испанские силовики якобы еще неделю назад "знали, что будет попытка покушения".

Об этом Шарий рассказал в своем телеграм-канале. Предатель Украины также заявил, что его охрана уже якобы ищет нападавших, передает 24 Канал.

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Шарий заявил о "покушении" на его жизнь

Пророссийский блогер Шарий в сети заявил, что в Испании якобы произошло нападение на его машину. На тот момент в салоне автомобиля он был вместе с женой. По словам Шария, его "пытались убить из автомата с глушителем".

Только что в Испании произошло нападение на мою машину с использованием автоматического оружия. Пытались обстрелять машину. Автомат с глушителем,

– заявил Шарий.

Прокремлевский блогер убежден, что его пыталась убить группа лиц, поскольку "нападавшие были хорошо проинформированы и следили за его передвижением". Более того, Шарий утверждает, что неделю назад испанские правоохранители якобы получили информацию о "подготовке покушения на него". Блогер заявляет, что силовики получили информацию с "фамилиями и лицами" тех, кто готовил нападение. Как утверждает Шарий, за покушение на его жизнь нападавшие должны были получить 100 тысяч евро.

Дом Шария забросали коктейлями Молотова

В конце октября 2023 года дом Шария в Испании забросали коктейлями Молотова. Так, ночью 24 октября в дом пророссийского блогера в городке Рода-де-Бара бросили несколько коктейлей Молотова.

В сети также опубликовали кадры, как несколько бутылок попадают в фасад дома. После этого вспыхнул пожар.

Тогда Шарий начал жаловаться, что "нападение" совершили якобы из-за его "журналистской деятельности". Более того, он начал просить, чтобы ему оказали поддержку в Европе. Тогда Шарий утверждал, что "нападение" на его дом произошло якобы из-за его "расследования деятельности наркокартелей в Европе".

Заметим, Шарий – пророссийский блогер, который подозревается в Украине в государственной измене. О подозрении ему объявили еще в 2021 году. В СБУ отметили, что он занимался противоправной деятельностью в информационной сфере, которая вредила национальной безопасности Украины. Кроме того, он выполнял задачи иностранных структур.

В июле 2023 года Шарию сообщили о новом подозрении. В СБУ заявили, что пророссийский блогер помогал российской ФСБ делать постановочные видео с допросов украинских пленных.