Юрий Бутусов 31 мая обнародовал доказательства, что пропагандиста Анатолия Шария финансирует Россия. Журналист Сергей Иванов подчеркнул, что деньги на счет Шария наличными внесли определенные люди.

По словам Иванова, "эти деньги с московского счета Шарий заплатил за свою испанскую виллу по адресу: Calle Pescadors №7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona, добавив необходимую сумму со своего счета в Испании".

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Журналист подчеркнул, что"прямо сейчас этим счетом занимаются испанские правоохранители".

Упомянутая вилла является не единственным объектом недвижимости Шария в Испании,

– сообщил Иванов.

По словам журналиста, ему также известно "о 120-метровых апартаментах по адресу: Calle Besos №2, Piso 1, Puerta 4, 43882 Calafell, Tarragona, которые были приобретены 14.04.2016 года по похожей схеме".

"Что-то мне подсказывает, что завтра на Анатолия ждет яркий день, полный незабываемых впечатлений и нового опыта", – подытожил Иванов.

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