У Шария в Испании не одна вилла, сейчас этим занимаются испанские правоохранители, – журналист

1 июня 2021 , 17:16
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телеграм Сергея Иванова

Юрий Бутусов 31 мая обнародовал доказательства, что пропагандиста Анатолия Шария финансирует Россия. Журналист Сергей Иванов подчеркнул, что деньги на счет Шария наличными внесли определенные люди.

По словам Иванова, "эти деньги с московского счета Шарий заплатил за свою испанскую виллу по адресу: Calle Pescadors №7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona, добавив необходимую сумму со своего счета в Испании".

Обратите внимание Литва объявила Шария персоной нон грата и аннулировала все его документы

Журналист подчеркнул, что"прямо сейчас этим счетом занимаются испанские правоохранители".

Упомянутая вилла является не единственным объектом недвижимости Шария в Испании,
– сообщил Иванов.

По словам журналиста, ему также известно "о 120-метровых апартаментах по адресу: Calle Besos №2, Piso 1, Puerta 4, 43882 Calafell, Tarragona, которые были приобретены 14.04.2016 года по похожей схеме".

"Что-то мне подсказывает, что завтра на Анатолия ждет яркий день, полный незабываемых впечатлений и нового опыта", – подытожил Иванов.

Шарий: последние новости

  • Скандального пророссийского блогера 10 мая в Литве объявили персоной нон грата. Там также аннулировали все документы Шария.
  • Кроме того, журналист Юрий Бутусов обнародовал доказательства того, что в течение 2019 – 2020 годов Шарий получал деньги на зарегистрированный в Москве банковский счет. Двое граждан России совершили два перевода. Их общая сумма составляла 670 тысяч евро.