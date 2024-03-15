Президент Евросовета заранее остро "поздравил" Путина с победой на выборах

Президент Европейского совета Шарль Мишель высмеял российского диктатора Владимира Путина. Чиновник иронично "поздравил" кремлевского руководителя с победой на псевдовыборах президента.

Напомним, что днем 15 марта в России стартовали уже пятые "выборы" Владимира Путина. Они продлятся до 17 марта.

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Поздравил Путина в саркастической форме

Шарль Мишель обнародовал пост, в котором "поздравил" Владимира Путина с так называемой досрочной победой на российских псевдовыборах, результат которых можно считать очевидными по понятным всем причинам.

Европейский чиновник отметил, что эта "победа" означает лишь отсутствие полного ограничения свободу выбора в стране-агрессоре.

Хочу поздравить Владимира Путина с его удивительной победой на выборах, начавшихся сегодня. Нет оппозиции. Нет свободы. Нет выбора,

– заявил Шарль Мишель.

Очевидно таким образом президент Европейского совета решил продемонстрировать свой протест вероятным результатам российским псевдовыборам на пост главы страны-агрессора.

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