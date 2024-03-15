Президент Евросовета заранее остро "поздравил" Путина с победой на выборах
Источник:Charles Michel
Президент Европейского совета Шарль Мишель высмеял российского диктатора Владимира Путина. Чиновник иронично "поздравил" кремлевского руководителя с победой на псевдовыборах президента.
Напомним, что днем 15 марта в России стартовали уже пятые "выборы" Владимира Путина. Они продлятся до 17 марта.
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Поздравил Путина в саркастической форме
Шарль Мишель обнародовал пост, в котором "поздравил" Владимира Путина с так называемой досрочной победой на российских псевдовыборах, результат которых можно считать очевидными по понятным всем причинам.
Европейский чиновник отметил, что эта "победа" означает лишь отсутствие полного ограничения свободу выбора в стране-агрессоре.
Хочу поздравить Владимира Путина с его удивительной победой на выборах, начавшихся сегодня. Нет оппозиции. Нет свободы. Нет выбора,
– заявил Шарль Мишель.
Очевидно таким образом президент Европейского совета решил продемонстрировать свой протест вероятным результатам российским псевдовыборам на пост главы страны-агрессора.
В России начались псевдовыборы: что известно
- В России 15 – 17 марта стартовали уже пятые "выборы" Владимира Путина. В первый день так называемого "волеизъявления" в Московской области России появились листовки против российского президента.
- В украинском МИД призвали игнорировать так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях. Ведь страна-оккупант нарушает нормы и принципы международного права.
- Главное управление разведки сообщило, что минобороны России позволило военным голосовать без явки на избирательном участке. Такое решение значительно облегчает фальсификацию результатов.
- Однако в день выборов система электронного голосования внезапно перестала работать. Россияне не могут проголосовать, или же их голоса не засчитываются вовсе.
- На оккупированных территориях также началось "голосование". Там людей заставляют принимать в нем участие, угрожая конфискацией имущества, репрессиями. Также по улицам ездят машины с громкоговорителями.
- В то же время Легион "Свобода России" убеждает, что сообщения российских официальных ресурсов о том, что по состоянию на 15:00 в Белгородской области на так называемых президентских выборах проголосовало уже более 50% избирателей, не соответствуют действительности.
- В частности, Совбез ООН сообщал, что соберется на заседание из-за незаконных "выборов" президента России. Совет безопасности ООН отметил, что заседание созвала Украина при поддержке Словении.