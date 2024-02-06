"Вы хотите, чтобы украинцы защищали себя с мушкетами?": Мишель жестко ответил евродепутатам

Президент Европейского Совета Шарль Мишель жестко ответил европейским депутатам, которые выступают за ослабление поддержки Украины. Он заявил, что помощь украинцам - это моральный долг Европы.

Об этом Шарль Мишель сказал, выступая во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге, передает корреспондентка 24 Канала.

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В конце дебатов о результатах саммита ЕС 1 февраля, Шарль Мишель ответил европарламентариям, которые считают помощь для Киева слишком дорогой.

"Мы с удивлением слушали, что говорили крайне левые, выражая сомнения относительно предоставления Украине оружия. Вы хотите, чтобы украинцы защищали себя с мушкетами? Мы должны предоставить финансовую и военную поддержку Украине, и мы надеемся, что в конце концов европейские демократические ценности победят в конфликте, который является прямой угрозой для нас самих", – сказал Шарль Мишель.

Помощь Украине – инвестиция в европейскую безопасность

Кроме того, он ответил и тем, кто считает поддержку Украины благотворительностью. Председатель Евросовета заявил, что это моральный долг для Европы и инвестиция в европейскую безопасность на десятилетия вперед.

"Это то, что мы должны делать для наших детей и наших внуков, так же, как те, кто был до нас, стремились построить Европу, основанную на ценностях, и мы должны быть готовыми к этой задаче", – отметил Мишель.

Глава Европейского Совета также добавил, что самый простой способ завершить войну – это заставить Путина отвести свою армию.

Помощь Украине от ЕС: главное

1 февраля Евросоюз выделил 50 миллиардов евро для Украины. Пакет должен стать опорой для украинского бюджета, финансирование будет поступать в госбюджет страны в течение 4 лет.

В Офисе президента рассказали, что 50 миллиардов евро от ЕС пойдут на поддержку украинской экономики, чтобы государство могло выполнять социальные и бюджетные обязательства.