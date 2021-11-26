Шарль Мишель после разговора с Путиным позвонил Зеленскому: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Перед этим Мишель разговаривал с главой государства-агрессором Владимиром Путиным.

Темой разговора стала ситуация безопасности вдоль украинских границ. Речь идет о значительной концентрации российских войск.

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Мишель рассказал Зеленскому о разговоре с Путиным

Президент Украины проинформировал главу Евросовета о тех усилиях, которые прилагает Украина для мирного урегулирования украинско-российского конфликта.

Евросоюз готов участвовать в переговорах России и Украины

Мишель рассказал Зеленскому о своем разговоре с Путиным накануне. Результатом переговоров стала убежденность, что деэскалации могли бы помочь контакты между украинской и российской сторонами. Участие в этом процессе готов принять и Евросоюз. Стороны договорились координировать свои позиции по ситуации на востоке Украины и украинско-российской границе.

Мишель и Зеленский также обсудили подготовку к саммиту Восточного партнерства, который должен состояться 15 декабря.

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Главное о напряжении на границе Украины и России: