"Сделайте мне 2 чизбургера и среднюю шаурму": военные создали полевой киоск на фронте

Украинские защитники не теряют чувство юмора на передовой. Скучая по гражданской жизни, они создали импровизационный киоск с шаурмой на передовой.

Кадры с полевым магазином распространяются в сети. Как бойцы разыграли знакомую многим сценку возле киоска с фастфудом, передает 24 Канал.

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Силы обороны не теряют чувство юмора даже на передовой

Жизнь на фронте очень тяжелая, поэтому часто украинские защитники скучают по, казалось бы, надоевшей обыденности для многих украинцев. Такие разговоры в гражданской жизни многим могут и надоели, однако военные на фронте таким образом хотя бы на несколько минут могут мысленно вернуться в прошлое без войны.

Герои создали полевой киоск с шаурмой и бургерами. Один из военных подошел к "повара" и заказал ему два чизбургера и среднюю шаурму. Тот, в свою очередь, вежливо обслуживал клиента, поинтересовался, какие соусы добавить и даже предложил кофе, пока военный "будет ждать заказ".

А можно заказать у вас кофе только без кофеина. С безлактозным молочком,

– шутят военные на видео.

Военные создали импровизированный киоск / Внимание! Присутствует нецензурная лексика (18+)

Военные бронировали гостиницу в Скадовске

У украинских защитников еще один вид оружия – это юмор. В сети можно увидеть множество остроумных видео от наших военных, которые продолжают шутить на фронте. К примеру, однажды бойцы 38-й бригады морской бригады решили забронировать отель. Правда, расположен он на территории временно оккупированного Скадовска Херсонской области.

Пехотинцы решили спросить, можно ли в отеле разместить около 25 – 27 человек. Приветливая девушка, поднявшая трубку, с грустью сообщила, что пока свободных мест нет. Однако, чтобы не потерять потенциальных клиентов, решила предложить другие даты – ближе к середине или концу июня. Более того, она подчеркнула, что на территории есть большая стоянка, на которой есть достаточно мест.

"То есть мы сможем перекрыть парковку? У нас много техники, она большая и тяжелая. В частности, танки Leopard", – в шутку сказали пехотинцы.

Однако ответить на этот вопрос она не смогла.