Такое мнение 24 каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он напомнил, что российский диктатор сделал заявление о псевдореферендумах 21 сентября.

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По словам политтехнолога, в том же обращении глава кремля объявил еще ряд вещей.

"У кремля нет плана"

"Неожиданность этого заявления свидетельствует о том, что однажды путин решил выступить без какой-либо политической логики. Он смешал все вместе — и мобилизацию, и поддержку "референдумов", и ядерные угрозы. Нелогично выстреливать все патроны одновременно", — отметил Шейтельман.

Он предположил, что заявление бункерного диктатора могло стать неожиданностью даже для российских чиновников.

Степень хаоса свидетельствует о том, что у кремля нет плана. Там не готовились к вещам, которые объявил путин,

– подчеркнул политтехнолог.

В кремле не знают, что делать с оккупированными территориями

По приказу путина оккупанты спешно организовали псевдоголосование якобы за присоединение к россии. Шейтельман считает, что, несмотря на объявленную путиным поддержку так называемых "референдумов", в кремле сами не знают, что делать с оккупированными территориями.

По его словам, гауляйтеры на местах не получили конкретных инструкций, что и как нужно делать.

Например, на оккупированной части Запорожской области вдруг заявили, что сначала провозгласят "независимость" перед тем, как войти в состав россии,

– заметил политтехнолог.

После окончания псевдореферендумов российская госдума должна принять вопрос об аннексии украинских территорий.

"Однако, вероятно, даже дума еще не знает, признает ли "присоединение" этих территорий к россии или нет", – предположил Шейтельман.

Хаос с мобилизацией в россии

Похожая ситуация сложилась с объявленной путиной "частичной" мобилизацией.

Когда объявляется мобилизация в подготовленной стране, которая воюет уже 7 месяцев, то у каждого из высокопоставленных чиновников должен быть так называемый мобилизационный пакет. В нем должен быть алгоритм действий, который следует применить в случае принятого решения,

– сказал политтехнолог.

Однако, судя по всему, в россии не готовились к оглашению мобилизации заранее. В частности, об этом свидетельствуют 2 факта.

Российский футбольный клуб "СтавропольАгроСоюз" может сняться с соревнований из-за того, что несколько футболистов получили повестки. По словам Шейтельмана, эта информация появилась в четко указывающей прессе: кремль не контролирует информационное поле вокруг мобилизации . Если бы российские чиновники готовились к этому процессу, то такого не было бы.

. Если бы российские чиновники готовились к этому процессу, то такого не было бы. Российские мужчины начали массово бежать за границу, и многим уже удалось уехать из рф. Как отметил политтехнолог, если бы подчиненные путина заранее знали о его плане, то сразу в день объявления мобилизации закрыли бы границы .

Шейтельман добавил, что, вероятно, в ближайшее время россиян таки лишат возможности убегать от призыва в другие страны.

Стрим Артема Овдиенко и Михаила Шейтельмана: смотрите полное видео

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