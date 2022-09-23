Таку думку 24 каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він нагадав, що російський диктатор зробив заяву щодо псевдореферендумів 21 вересня.

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За словами політтехнолога, у тому ж самому зверненні очільник кремля оголосив ще низку речей.

"У кремля немає плану"

"Несподіваність цієї заяви свідчить про те, що одного дня путін вирішив виступити без будь-якої політичної логіки. Він змішав все докупи – і мобілізацію, і підтримку "референдумів", і ядерні погрози. Нелогічно вистрілювати всі патрони одночасно", – зазначив Шейтельман.

Він припустив, що заява бункерного диктатора могла стати несподіванкою навіть для російських топчиновників.

Ступінь хаосу свідчить про те, що у кремля немає плану. Там не готувалися до речей, які оголосив путін,

– наголосив політтехнолог.

У кремлі не знають, що робити з окупованими територіями

За наказом путіна окупанти поспіхом організували псевдоголосування нібито за приєднання до росії. Шейтельман вважає, що попри оголошену путіним підтримку так званих "референдумів", у кремлі самі не знають, що робити з окупованими територіями.

За його словами, гауляйтери на місцях не отримали конкретних інструкцій, що і як потрібно робити.

Наприклад, на окупованій частині Запорізької області раптом заявили, що спершу проголосять "незалежність" перед тим, як увійти в склад росії,

– зауважив політтехнолог.

Після закінчення псевдореферендумів питання про анексію українських територій має ухвалити російська держдума.

"Однак, ймовірно, навіть дума ще не знає, чи визнає "приєднання" цих територій до росії, чи ні", – припустив Шейтельман.

Хаос з мобілізацією в росії

Схожа ситуація склалася з оголошеною путіним "частковою" мобілізацією.

Коли оголошують мобілізацію у підготованій країні, яка воює вже 7 місяців, то у кожного з високопоставлених чиновників має бути так званий мобілізаційний пакет. У ньому має бути алгоритм дій, який треба застосувати у разі ухваленого рішення,

– сказав політтехнолог.

Однак, судячи з усього, у росії не готувалися до оголошення мобілізації заздалегідь. Зокрема, про це свідчать 2 факти.

Російський футбольний клуб "СтавропольАгроСоюз" може знятися зі змагань через те, що кілька футболістів отримали повістки. За словами Шейтельмана, ця інформація з'явилася у пресі, що чітко вказує: кремль не контролює інформаційне поле довкола мобілізації . Якби російські чиновники готувалися до цього процесу, то такого б не було.

. Якби російські чиновники готувалися до цього процесу, то такого б не було. Російські чоловіки почали масово тікати за кордон, і багатьом вже вдалося виїхати з росії. Як зазначив політтехнолог, якби підлеглі путіна заздалегідь знали про його план, то одразу в день оголошення мобілізації закрили б кордони.

Шейтельман додав, що, ймовірно, найближчим часом росіян таки позбавлять можливості втікати від призову в інші країни.

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