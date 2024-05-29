Решение просчитано: почему Байдену может быть невыгодно ехать на Саммит мира

Пока неизвестно, посетит ли президент США Джо Байден Саммит мира в Швейцарии. Он может туда не поехать по одной причине.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что не было сомнений, что на Глобальный саммит мира не приедет глава Китая Си Цзиньпин. А вот несколько неприятно, что, вероятно, Джо Байдена не будет на этом мероприятии.

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Почему Байден может не поехать

Как отметил Шейтельман, есть предположение, почему Байден может не поехать на Саммит мира. У него буквально через 5 месяцев начинаются выборы президента.

У него выборы через 5 месяцев. И поехать на Саммит мира за 5 месяцев до выборов ты можешь только тогда, когда привезешь победу. Его будут спрашивать: "Вы ездили на Саммит мира. А где мир?". Байден не верит, что в ближайшие 5 месяцев наша война закончится. Если бы верил, то поехал бы,

– сказал Шейтельман.

Это неприятно, но сейчас Байден, вероятнее всего, сосредоточен на собственной избирательной кампании. Ему важно сделать все возможное, чтобы победить Дональда Трампа на президентских выборах.

Глобальный саммит мира: кратко