Решение просчитано: почему Байдену может быть невыгодно ехать на Саммит мира
Пока неизвестно, посетит ли президент США Джо Байден Саммит мира в Швейцарии. Он может туда не поехать по одной причине.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что не было сомнений, что на Глобальный саммит мира не приедет глава Китая Си Цзиньпин. А вот несколько неприятно, что, вероятно, Джо Байдена не будет на этом мероприятии.
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Почему Байден может не поехать
Как отметил Шейтельман, есть предположение, почему Байден может не поехать на Саммит мира. У него буквально через 5 месяцев начинаются выборы президента.
У него выборы через 5 месяцев. И поехать на Саммит мира за 5 месяцев до выборов ты можешь только тогда, когда привезешь победу. Его будут спрашивать: "Вы ездили на Саммит мира. А где мир?". Байден не верит, что в ближайшие 5 месяцев наша война закончится. Если бы верил, то поехал бы,
– сказал Шейтельман.
Это неприятно, но сейчас Байден, вероятнее всего, сосредоточен на собственной избирательной кампании. Ему важно сделать все возможное, чтобы победить Дональда Трампа на президентских выборах.
Глобальный саммит мира: кратко
- Глобальный саммит мира состоится в Швейцарии в течение 15 – 16 июня. По состоянию на 28 мая было известно, что участие в этом мероприятии подтвердило уже 90 стран. Украина будет работать, чтобы еще больше государств присоединилось к этому процессу.
- По данным СМИ, после встречи G7 в Европе Байден должен вылететь в Лос-Анджелес на сбор средств для предвыборной кампании 15 июня. На мероприятии ему составят компанию Джордж Клуни, Джулия Робертс, Барак Обама и телеведущий Джимми Киммел. Издание отметило, что это свидетельствует, что Байден все больше переходит в режим предвыборной кампании.
- По словам Зеленского, Путин будет лично будет аплодировать, если Байден не будет на Саммите мира. Присутствие Байдена нужно на этом мероприятии. Также Украина ожидает ответ о присутствии от Китая, Бразилии и еще нескольких африканских стран.