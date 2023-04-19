"Тяжело спать, сколько смертей видел": в Конгрессе рассказали истории сирот, похищенных Россией

Адвокат рассказала американским конгрессменам на слушаниях в Конгрессе США о преступлениях Владимира Путина. Среди прочих была история 16-летнего парня-сироты из Донецкой области.

Адвокат парня Екатерина Бобровская рассказала на слушаниях, что подростка вернули с территории России в Украину. Перед этим оккупанты его украли, несмотря на возражения парня.

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Что известно об истории 16-летнего парня

"Пожалуйста, помогите мне, я хочу вернуться в Украину", – таковы были первые слова 16-летнего Романа, когда он обратился ко мне за помощью,

– вспомнила адвокат.

Роман является сиротой и учеником профессионального лицея в небольшом поселке Донецкой области.

24 февраля 2022 года Роман находился в учебном заведении. Вскоре россияне оккупировали населенный пункт, морально и физически давили детей, оставшихся в общежитии. Оккупанты:

проверяли телефоны, документы и личные вещи детей;

все чаще наведывались в общежитие и все больше давили на детей.

"Однажды российский бронетранспортер даже направил дуло пушки на детей, стоявших у входа. Понимая, что в таких условиях невозможно находиться, Роман решил идти домой – 60 километров он шел пешком зимой", – рассказала адвокат.

За это время их неоднократно останавливали россияне, допрашивали детей, наводили на них оружие и даже стреляли над головой.

Им приходилось спать на улице и просить еду у местных жителей. Когда Роман добрался домой, в населенный пункт заехали российские военные. Представители оккупационных властей направили Романа на медицинское обследование,

– рассказала адвокат.

Его забрали в местную больницу, где находились другие дети. В больнице Роману сказали, что у него будет другая семья.

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"Оккупационные власти не приняли во внимание то, что Роман отрицал и говорил, что законным представителем должен быть его родной брат или сестра", – отметила Екатерина Бобровская.

Затем Романа отправили в больницу Донецка, где ему сделали новое свидетельство о рождении от имени псевдореспублики.

В мае Романа и других детей отправили на "отдых" в Россию, где украинских детей посетила уполномоченная из детей России Мария Львова-Белова, которая сообщила детям, что вскоре их усыновят,

– рассказала адвокат.

Роман и другие дети возражали и настаивали, чтобы их вернули домой в Украину. После этого их отправили в интернат – там им ограничивали свободу и даже запрещали выходить на улицу.

В России Роману подобрали новую семью, пытавшуюся "перевоспитать" парня. Ребенка заставляли:

смотреть пропагандистские программы;

обсуждали новости об Украине в негативном контексте;

ограничивали в общении со сверстниками;

отслеживали его передвижение через специальные приложения на мобильном телефоне.

Кроме того, Романа снимали в пропагандистских сюжетах по телевидению, в которых заставляли рассказывать, как ему "нравится" его новая семья и новая жизнь. Ему принудительно оформили паспорт гражданина России, однако сразу забрали этот документ, аргументируя это тем, что будут оформлять "усыновление",

– вспомнила адвокат.

Несмотря на все ограничения, Роман с помощью украинских волонтеров смог вернуться в Украину. Адвокат не рассказала подробностей его возвращения из соображений безопасности.

В Украине он получил необходимое медицинское обследование, его прооперировали. Пока он чувствует себя хорошо.

Богдан одолел более 1000 километров, и его вернули обратно в Россию

"Однако подобные преступления постоянно совершаются против тысячи других детей, прямо сейчас, в этот момент. К примеру, ко мне обратился другой подросток – Богдан. Он также уроженец Мариуполя, он вместе с Романом находился в России и получил новую семью. Приемная семья также у него отобрала документы. Тогда он обратился ко мне за помощью", – рассказала адвокат.

Она также объяснила, что на Богдана постоянно давили психологически. Поэтому парень очень хотел вернуться в Украину – он пытался уехать из России и преодолел более 1000 километров, однако на границе его остановили российские спецназовцы и доставили на допрос в следственный комитет.

После этого Богдана также использовали для съемки в пропагандистских сюжетах на российском телевидении. Когда увидела сюжет с ним уже после задержания, заметила значительные перемены – темные круги под глазами и измененная прическа – его подстригли как для службы в армии,

– заметила Екатерина Бобровская.

Адвокат объяснила, что его рассказы не соответствовали действительности. Вероятно, Богдана запугивали. Бобровская также напомнила, что Украина изготовила Богдану нужные документы, чтобы он вернулся в Украину. На встречу ему выехала сама адвокат, однако ее также остановили российские спецслужбы. На следующий день она узнала, что Богдан был задержан.

Сходство историй Романа и Богдана свидетельствуют о:

системности и распространенности этих преступлений на временно оккупированных территориях;

тотальной направленной операции по депортации украинских детей.

Эти меры направлены на лишение украинской идентичности. У истории Романа есть счастливое завершение – его удалось вернуть домой. Впрочем, Богдан, как и другие дети, фактически остаются в плену,

– рассказала адвокат.

Она призвала международное сообщество объединиться и принимать меры для усиления давления на Россию или добиться возвращения всех вынужденно перемещенных украинских детей.

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Еще один временно перемещенный в Россию ребенок написал адвокату, что ночью не может спать из-за смертей, которые видел. Ребёнка мучают две смерти – лучшего друга и маленькой девочки. В частности, друг прикрыл этого ребенка собой и его разорвало.

Он единственный, кто был со мной всю жизнь. После смерти родителей – единственный, кто оставался со мной рядом,

– вспомнил ребенок.

Также он не смог спасти 10-летнюю девочку, которая лежала у дороги с простреленной грудью. Она умирала и кричала, чтобы ей помогли, но ей уже не было как помочь. Ребенок пытался успокоить эту девочку, держа ее на руках.

"Я говорил ей, что все будет хорошо, а душу мою раздирало", – написал парень адвокату.