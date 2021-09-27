Шел выгонять Путина: в России шамана Габышева принудительно отправили в психбольницу
Источник:"Радио Свобода"
Якутского шамана Александра Габышева принудительно отправили на лечение в медучреждение. Такое решение принял суд.
Теперь приговор суда вступил в силу. Об этом сообщил адвокат Алексей Прянишников.
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Шамана, который хотел осуществить "обряд изгнания Путина", отправили в психбольницу
Адвокат узнал о принудительном отправлении Габышева в клинику от сотрудников изолятора.
Шамана отвезли в больницу, поскольку вступил в силу приговор о его принудительном лечении в психиатрическом стационаре,
– говорится в сообщении.
Стоит отметить, что во время судебного заседания отвергали аргументы защиты, о том, что:
- вина Габышева по уголовным делам об экстремизме и о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов при задержании в январе не доказана;
- выводы экспертов Якутского психиатрического диспансера о его невменяемости – необоснованны.
Сам Александр Габышев в последнем слове на суде сказал, что его уголовное дело – политическое. Более того, защита шамана планирует подать жалобы в кассационный суд. В случае отказа – в Европейский суд по правам человека.
Что известно о шамане Габышеве
- В марте 2019 года шаман Александр Габышев, что родом из российского региона Якутии, отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Он заявил, что должен выгнать Путина из Москвы, потому что бог ему сказал, что глава России является демоном.
- Впоследствии он собрал митинг против Путина. Осенью 2019 года был задержан на границе Бурятии и Иркутской области.
- В июне 2020 года он снова хотел отправиться в Москву. Но его, по решению суда, госпитализировали в Якутский психдиспансер.
- Впоследствии дело получило огласку, люди протестовали и требовали освободить шамана.
- В январе 2021 года его снова госпитализировали в психдиспансер.