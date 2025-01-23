Поборы с бойцов в 110-й ОМБр: ГБР сообщило о подозрении соучастнику схемы

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении командиру группы материального обеспечения 110-й отдельной механизированной бригады, который участвовал в поборах с подчиненных военнослужащих.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Сообщено о подозрении

Указывается, что с января 2024 года военный в сговоре со своим руководителем – заместителем командира бригады, организовали механизм получения денег от военнослужащих, которые не желали проходить службу.

Так, за половину зарплаты такие "военнослужащие" вообще не появлялись на службу, а некоторым из них время от времени даже оформляли боевые выплаты.

В ГБР указали, что такая схема нанесла ущерб государству более чем на 3 миллиона гривен.

"По оперативной информации, количество военнослужащих, которые уклонялись от выполнения воинского долга таким образом, достигает более 50 человек. Действиям всех без исключения участников указанной противоправной схемы будет дана правовая оценка", – говорится в сообщении.

Там указали, что командира группы подозревают в превышении служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Там напомнили, что 27 декабря 2024 года работники ГБР задержали и сообщили о подозрении заместителю командира бригады, который участвовал в указанной схеме.