"Покрова" не помогла: на Буковине схватили капеллана, который прятал уклонистов в маскировочной сетке
- На Буковине разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу, организованную 67-летним капелланом.
- Они перевозили мужчин, маскируя их сетками и другими вещами.
В черновицкой области 19 марта разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Так, 67-летний военный капеллан организовал целый механизм, который помогал уклоняться от мобилизации.
Об этом проинформировали в Офисе Генпрокурора. Там выяснили подробности схемы.
Как капеллан переправлял мужчин через границу?
По данным следствия, мужчин забирали из Киевской области, доставляли на Буковину и там готовили к незаконному пересечению границы с Румынией вне официальных пунктов пропуска.
Чтобы избежать разоблачения, капеллан перевозил военнообязанных в микроавтобусе, пряча их среди вещей и маскировочных сеток.
За такую "услугу" мужчины должны были заплатить 8 750 евро с человека. Только за один рейс участники нелегальной схемы получили более 26 тысяч евро.
19 марта их разоблачили. Тогда полицейские остановили микроавтобус, в котором находились собственно организатор схемы, а также трое мужчин призывного возраста, которые хотели пересечь границу.
Двум жителям Киевской области в возрасте 27 и 67 лет сообщили о подозрении в незаконной переправке людей через границу.
Часть 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Подозреваемые являются членами одной из религиозных общин.
По ходатайству прокуратуры суд избрал им меры пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога более 700 тысяч гривен и более 600 тысяч гривен соответственно,
– говорится в сообщении прокуратуры.
Кстати, в 2025 году проблема незаконного пересечения границы приобрела значительные масштабы. Сообщалось, что с начала года и до августа более 13 тысяч человек пытались выехать нелегально, причем некоторых ловили неоднократно.
Что известно о разоблачении других схем незаконного пересечения границы?
Подполковник ГПСУ вместе с братом из России наладил схему нелегального выезда за границу за деньги. Они использовали фальшивые документы о якобы командировке от международной организации и заработали на этом более 1,5 миллиона долларов.
А на Закарпатье военнообязанных перевозили к границе с Венгрией инкассаторским авто с проблесковыми маячками. К этому были причастны работники банка, которые брали с "клиентов" тысячи долларов.