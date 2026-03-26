"Покрова" не помогла: на Буковине схватили капеллана, который прятал уклонистов в маскировочной сетке

В черновицкой области 19 марта разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Так, 67-летний военный капеллан организовал целый механизм, который помогал уклоняться от мобилизации.

Об этом проинформировали в Офисе Генпрокурора. Там выяснили подробности схемы.

Как капеллан переправлял мужчин через границу?

По данным следствия, мужчин забирали из Киевской области, доставляли на Буковину и там готовили к незаконному пересечению границы с Румынией вне официальных пунктов пропуска.

Чтобы избежать разоблачения, капеллан перевозил военнообязанных в микроавтобусе, пряча их среди вещей и маскировочных сеток.

За такую "услугу" мужчины должны были заплатить 8 750 евро с человека. Только за один рейс участники нелегальной схемы получили более 26 тысяч евро.

19 марта их разоблачили. Тогда полицейские остановили микроавтобус, в котором находились собственно организатор схемы, а также трое мужчин призывного возраста, которые хотели пересечь границу.

На Буковине разоблачили схему незаконного пересечения границы

Двум жителям Киевской области в возрасте 27 и 67 лет сообщили о подозрении в незаконной переправке людей через границу.

Часть 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Подозреваемые являются членами одной из религиозных общин.

По ходатайству прокуратуры суд избрал им меры пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога более 700 тысяч гривен и более 600 тысяч гривен соответственно,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Кстати, в 2025 году проблема незаконного пересечения границы приобрела значительные масштабы. Сообщалось, что с начала года и до августа более 13 тысяч человек пытались выехать нелегально, причем некоторых ловили неоднократно.

