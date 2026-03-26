Про це поінформували в Офісі Генпрокурора. Там з'ясували подробиці схеми.
Як капелан переправляв чоловіків через кордон?
За даними слідства, чоловіків забирали з Київщини, доправляли на Буковину й там готували до незаконного перетину кордону з Румунією поза офіційними пунктами пропуску.
Щоб уникнути викриття, капелан перевозив військовозобов'язаних у мікроавтобусі, ховаючи їх серед речей та маскувальних сіток.
За таку "послугу" чоловіки мали заплатити 8 750 євро з людини. Лише за один рейс учасники нелегальної схеми отримали понад 26 тисяч євро.
19 березня їх викрили. Тоді поліціянти зупинили мікроавтобус, у якому перебували власне організатор схеми, а також троє чоловіків призовного віку, які хотіли перетнути кордон.
На Буковині викрили схему незаконного перетину кордону: дивіться фото прокуратури
Двом мешканцям Київської області віком 27 та 67 років повідомили про підозру в незаконному переправленні людей через кордон.
Частина 3 статті 332 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років. Підозрювані є членами однієї з релігійних громад.
За клопотанням прокуратури суд обрав їм запобіжні заходи – тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 700 тисяч гривень та понад 600 тисяч гривень відповідно,
– йдеться у повідомленні прокуратури.
До речі, у 2025 році проблема незаконного перетину кордону набула значних масштабів. Повідомлялося, що з початку року й до серпня понад 13 тисяч людей намагалися виїхати нелегально, причому деяких ловили неодноразово.
Що відомо про викриття інших схем незаконного перетину кордону?
Підполковник ДПСУ разом із братом із Росії налагодив схему нелегального виїзду за кордон за гроші. Вони використовували фальшиві документи про нібито відрядження від міжнародної організації й заробили на цьому понад 1,5 мільйона доларів.
А на Закарпатті військовозобов'язаних перевозили до кордону з Угорщиною інкасаторським авто з проблисковими маячками. До цього були причетні працівники банку, які брали з "клієнтів" тисячі доларів.