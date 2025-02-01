В реке во Львовской области нашли 38 погибших лебедей: там установили буферную зону

Во Львовской области из водоема достали более 30 погибших лебедей. О причинах, почему птицы умерли, не сообщается, их тушки отправили во Львовскую региональную лабораторию на исследование.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Шептицкий городской совет.

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Массовая гибель лебедей в Шептицкой общине

В субботу, 1 февраля, в поймах Западного Буга между селами Волсвин, Бендюга и городом Шептицкий провели обследование на площади 32 гектара.

Специалисты ГСЧС, Госпродпотребслужбы, ветеринарной службы, местной спасательной службы и представители Шептицкой РВА при осмотре территории обнаружили 38 трупов погибших лебедей. Их упаковали в мешки и передали специалистам на экспертизу.

В городском совете напомнили, что из буферной зоны запрещается вывозить в другие хозяйства птицу, яйца или другие продукты птицеводства. Также запрещен вылов рыбы. В случае выявления больных или мертвых птиц в этом районе просят сообщать об этом специалистов по телефонам (03249)39590, (097) 9221394.



Во Львовской области обнаружили погибших лебедей / Фото Шептицкого городского совета

Уничтожение животных из-за военных действий

В 2022–2024 годах много животных и птиц погибли в результате войны. Боевые действия вредят экологии, оккупанты убивают фауну на оккупированных территориях, сжигают леса и уничтожают заповедники.

Так только в самом известном заповеднике Украины "Аскания-Нова", который находится в подконтрольной России части Херсонской области, погибло много животных, которые не получали должного ухода из-за оккупации. Часть животных погибла из-за недосмотра и отсутствия надлежащего сопровождения. Пожарами уничтожено 2 тысячи гектаров заповедной степи. Оккупанты также существенно ограбили заповедник и вывезли животных в Россию.