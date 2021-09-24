Шестиместная камера на 7 человек и сырость: Джеляла содержат в худших условиях, – адвокат
24 сентября 2021 , 18:02Читати новину українською
Источник:"Крым.Реалии"
Заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла удерживают в спецблоке СИЗО. Там очень сыро.
Защитница Сафие Шабанова заметила: камера, где содержат заместителя председателя Меджлиса Джеляла, – одна из худших в СИЗО. Такую информацию Шабановой предоставил Азиз Ахтемов, который также проходит по делу о так называемой "диверсии на газопроводе".
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Ахтемов рассказал, что узнал об этом из разговоров сокамерников.
Джелял находится в шестиместной камере. В то же время там находятся семь человек. По словам Ахтемова, там есть холодильник и телевизор. Также заключенным разрешают читать.
Задержание Джеляла: главное
- Обыски в доме Джеляла пророссийские силовики провели 4 сентября. Заместитель председателя Меджлиса живет в селе Первомайское Симферопольского района (Крым).
- Впоследствии Джеляла задержали.
- Владимир Зеленский заявил, что это реакция России на старт работы Крымской платформы. Первый саммит состоялся в августе 2021 года в Киеве. Украинский лидер подчеркнул: "все задержанные должны быть освобождены".
- Джелялу инкриминируют "диверсию".
- Заместитель председателя Меджлиса передал через адвоката Николая Полозова письмо. Джелял отметил, что был готов к такому развитию событий и отступать от собственных убеждений не собирается.