Шестиместная камера на 7 человек и сырость: Джеляла содержат в худших условиях, – адвокат

Заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла удерживают в спецблоке СИЗО. Там очень сыро.

Защитница Сафие Шабанова заметила: камера, где содержат заместителя председателя Меджлиса Джеляла, – одна из худших в СИЗО. Такую информацию Шабановой предоставил Азиз Ахтемов, который также проходит по делу о так называемой "диверсии на газопроводе".

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Ахтемов рассказал, что узнал об этом из разговоров сокамерников.

Джелял находится в шестиместной камере. В то же время там находятся семь человек. По словам Ахтемова, там есть холодильник и телевизор. Также заключенным разрешают читать.

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