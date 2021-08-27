Шестой за 2 месяца: в России снова разбился истребитель

Под городом Пермь, что в России, 27 августа разбился истребитель Су-24. Согласно предварительной информации, инцидент произошел из-за технической неисправности.

Предварительно известно, что два пилота выжили. Об этом сообщили изданию собственные источники.

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Самолет Су-24 выполнял тренировочный полет и потерпел крушение. По предварительным данным, из-за отказа техники. Оба пилота катапультировались и выжили,

– говорится в сообщении.

Самолет упал недалеко от города Верещагино Пермского края. Это случилось в лесистой местности. Издание пишет, что пилоты не местные и направлялись на обучение.

И другое российское СМИ сообщило, что самолет садился на дозаправку, и уже через несколько минут после взлета потерпел крушение.

Согласно предварительной информации российских СМИ, Су-24 направлялся на предприятие для планового ремонта.

Самолет упал в лесу недалеко от города Пермь: смотрите видео



В сети уже показали место падения самолета / Фото LIFE SHOT

Два пилота выжили

В телеграм-канале сообщили, что два пилота выжили. Впоследствии написали, что они успели катапультироваться на парашютах. Предварительно известно, что мужчин доставляют в больницы. Сейчас у них диагностировали переломы рук.

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