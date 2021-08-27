Шестой за 2 месяца: в России снова разбился истребитель
Источник:"Интерфакс"
Под городом Пермь, что в России, 27 августа разбился истребитель Су-24. Согласно предварительной информации, инцидент произошел из-за технической неисправности.
Предварительно известно, что два пилота выжили. Об этом сообщили изданию собственные источники.
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В России снова разбился истребитель
Самолет Су-24 выполнял тренировочный полет и потерпел крушение. По предварительным данным, из-за отказа техники. Оба пилота катапультировались и выжили,
– говорится в сообщении.
Самолет упал недалеко от города Верещагино Пермского края. Это случилось в лесистой местности. Издание пишет, что пилоты не местные и направлялись на обучение.
И другое российское СМИ сообщило, что самолет садился на дозаправку, и уже через несколько минут после взлета потерпел крушение.
Согласно предварительной информации российских СМИ, Су-24 направлялся на предприятие для планового ремонта.
Самолет упал в лесу недалеко от города Пермь: смотрите видео
В сети уже показали место падения самолета / Фото LIFE SHOT
Два пилота выжили
В телеграм-канале сообщили, что два пилота выжили. Впоследствии написали, что они успели катапультироваться на парашютах. Предварительно известно, что мужчин доставляют в больницы. Сейчас у них диагностировали переломы рук.