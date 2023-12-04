Взрыв в Шевченковском суде Киева: двое подозреваемых уже получили приговоры

В Киеве 4 декабря судьи признали виновными двух подозреваемых по делу о взрыве в здании суда. Экс-начальник судебного караула и его помощник приговорен к аресту с отбыванием на гауптвахте.

Офицер и сержант Нацгвардии должны провести там 6 и 2 месяца соответственно. Мужчин признали виновными в нарушении уставных правил часовой службы или патрулирования, что повлекло тяжкие последствия.

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Суд вынес приговор подозреваемым во взрыве в суде Киева

Правоохранители напомнили, что в инциденте, произошедшем 5 июля 2023 года, находившемуся в Киевском СИЗО подсудимому Гуменюку удалось достать и взорвать шесть самодельных взрывных устройств в помещении Шевченковского районного суда. Это привело к смерти самого обвиняемого, травмированию сотрудников полиции и повреждению здания суда.

После тщательного расследования прокуроры успешно осудили двух человек из пяти фигурантов дела. Бывшего начальника судебного караула и его помощника признали виновными в служебной халатности по обеспечению общественной безопасности.

Прокуратура смогла доказать, что подсудимые не соблюдали надлежащий протокол конвоирования во время этапирования подсудимого из СИЗО в суд. Они не провели личное освидетельствование подсудимого и не осмотрели его вещи.

В конце концов Шевченковский районный суд Киева признал обоих фигурантов виновными в нарушении установленных законом правил несения службы стражей или патрулирования, что повлекло тяжкие последствия.

Однако учитывая такие обстоятельства, как признание обвиняемыми своей вины, сотрудничество со следствием и искреннее раскаяние, суд вынес смягченные приговоры. Бывший начальник судебного караула приговорен к шести месяцам ареста, а его помощник будет отбывать два месяца наказания на гауптвахте.

Фигурантами этого дела издания "Судебный репортер" называет капитана Александра Жаборовского и его помощника молодого сержанта Ярослава М.

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