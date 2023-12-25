Завораживающая рождественская магия: на колокольне Киево-Печерской лавры прозвучал "Щедрик"

Над Днепром впервые прозвучали вариации известной рождественской песни "Щедрик". Выполнила ее Академическая хоровая капелла Украинского радио.

Украинский "Щедрик" авторства Николая Леонтовича узнаваем во всем мире. На Западе эту рождественскую мелодию знают как Carols of the Bells.

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Щедрик на колокольне

На большой колокольне Киево-Печерской Лавры на Рождество впервые прозвучали вариации Щедрика в исполнении Академической хоровой капеллы Украинского радио. Руководительницей магического действа стала главная дирижер Юлия Ткач.

Событие было организовано при содействии Института Леонтовича и Национального заповедника Киево-Печерская лавра.

Поздравления с Рождеством

Рождество не обошлось без приветствия президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер подчеркнул, что нынешний праздник задает правильное настроение на весь следующий год – настроение наших возможностей. Президент пожелал, чтобы светлое время Рождества стало светлее весь следующий год.

К поздравлениям граждан присоединились и представители сил обороны. К примеру, главнокомандующий Валерий Залужный попросил почтить "тех, кого сейчас нет с нами рядом, кто отдал свою жизнь за нашу страну, правду и свободу". Он отметил, что верит в победу света над тьмой.

Глава ГУР Кирилл Буданов в рождественском поздравлении выразил уверенность, что россиянам не удастся воплотить свои преступные намерения в 2024 году Россияне терпят сокрушительное поражение.