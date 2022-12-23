"Когда-то у меня был дом": американский фотограф сделал серию щемящих фото в Украине

Война принесла в Украину много страданий и боли. Тысячи людей вынуждены были покинуть свой дом, чтобы спастись. Особенно уязвимы к войне дети – они беззащитны вынуждены были повзрослеть мгновенно.

Недетские взгляды украинских детей запечатлел американский фотограф Рон Хавив. "Когда-то у меня был дом" — так называется серия его работ, сделанных в Украине.

Внимание Зеленский предостерег о возможных атаках на праздники: нельзя игнорировать сигнал тревоги

Лица людей, которых война лишила дома

На фото изображены люди, вынужденные бежать от войны, покидать свои дома и прощаться с близкими. Фото действительно трогают и возвращают понимание, что война забрала у нас гораздо больше, чем мы можем оценить сейчас.

Лишь со временем мы сможем постичь всю печаль и последствия терроризма России.

Серия фото "Когда-то у меня был дом" / Рон Хавив

Отмечают, что фотографии заняли второе место в ежегодном конкурсе "Фото года" от UNICEF Deutschland. Он посвящен фотографиям, отражающим условия жизни детей во всем мире.

Заметим, что по оценкам ООН, более 7,5 миллиона украинцев выехали из Украины с начала войны.