"Когда-то у меня был дом": американский фотограф сделал серию щемящих фото в Украине
Источник:UNICEF Украина
Война принесла в Украину много страданий и боли. Тысячи людей вынуждены были покинуть свой дом, чтобы спастись. Особенно уязвимы к войне дети – они беззащитны вынуждены были повзрослеть мгновенно.
Недетские взгляды украинских детей запечатлел американский фотограф Рон Хавив. "Когда-то у меня был дом" — так называется серия его работ, сделанных в Украине.
Внимание Зеленский предостерег о возможных атаках на праздники: нельзя игнорировать сигнал тревоги
Лица людей, которых война лишила дома
На фото изображены люди, вынужденные бежать от войны, покидать свои дома и прощаться с близкими. Фото действительно трогают и возвращают понимание, что война забрала у нас гораздо больше, чем мы можем оценить сейчас.
Лишь со временем мы сможем постичь всю печаль и последствия терроризма России.
Серия фото "Когда-то у меня был дом" / Рон Хавив
Отмечают, что фотографии заняли второе место в ежегодном конкурсе "Фото года" от UNICEF Deutschland. Он посвящен фотографиям, отражающим условия жизни детей во всем мире.
Заметим, что по оценкам ООН, более 7,5 миллиона украинцев выехали из Украины с начала войны.К слову, сегодня украинский фотокорреспондент Евгений Малолетко признан лучшим фотографом 2022 года по версии издания The Guardian. Украинец известен десятками фотографий, сделанных после полномасштабного вторжения. Просмотреть его работы можно по ссылке.