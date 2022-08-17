В Минобразования рассказали, когда в Украине стартует учебный год

Из-за нападения россии на Украину наше государство столкнулось с новыми сложными вызовами. Один из них – обучение в школах и университетах во время войны.

Школы готовятся к работе во время военного положения. Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт рассказал о структуре образовательного процесса в школах.

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Когда начнется учебный год

Кабмин постановил, что образовательный процесс в 2022-2023 учебном году начнется 1 сентября в День знаний. Продлится он до 30 июня 2023 года.

Министр пояснил, что этот учебный год может занять более или менее 175 дней. Соответствующие изменения предусматривают закон.

Каждое образовательное заведение само будет определять продолжительность и структуру учебного года. Продолжительность учебной недели, например, пять или шесть дней.

Также продолжительность дня, занятий и отдыха будет определять педагогический совет каждого учебного заведения.

Как будут учиться дети с 1 сентября

Кабмин требовал по возможности проводить обучение офлайн. Это обеспечит необходимую социализацию детей и "лучший охват образования". Оффлайновое обучение возможно только в тех школах, где есть укрытия. Учебным заведениям дали время на их обустройство и ремонт. Для большинства школ ими стали подвальные помещения.

Также киевские власти в июне решили, что для киевлян будет безопасно возобновить 1 сентября 2022 офлайн-обучение. По словам Виталия Кличко, откроют только школы, которые будут иметь укрытие, ведь угроза российских обстрелов остается.

Многие украинские дети из-за войны находятся за границей. Образовательное законодательство некоторых европейских стран намного жестче, чем украинское. Недавно еврокомиссар по внутренним делам заявила о том, что украинские дети должны либо ходить в школу страны пребывания, либо возвращаться в Украину.

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