Школи готуються до роботи під час дії воєнного стану. Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет розповів про структуру освітнього процесу в школах.

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Коли почнеться навчальний рік

Кабмін постановив, що освітній процес у 2022 – 2023 навчальному році розпочнеться 1 вересня у День знань. Триватиме він до 30 червня 2023 року.

Міністр пояснив, що цей навчальний рік може тривати більше або менше 175 днів. Відповідні зміни передбачає закон.

Кожен освітній заклад сам буде визначати тривалість та структуру навчального року. Тривалість навчального тижня, наприклад, п'ять чи шість днів.

Також тривалість дня, занять і відпочинку визначатиме педагогічна рада кожного закладу освіти.

Як вчитимуться діти з 1 вересня

Кабмін вимагав за можливості проводити навчання офлайн. Це забезпечить необхідну соціалізацію дітей та "краще охоплення освітою". Офлайнове навчання можливо лише у тих школах, де є укриття. Навчальним закладам дали час на їх облаштування та ремонт. Для більшості шкіл ними стали підвальні приміщення.

Також київська влада у червні вирішила, що для киян буде безпечно відновити 1 вересня 2022 року офлайн-навчання. За словами Віталія Кличка, відкриють лише ті школи, які матимуть укриття, адже загроза російських обстрілів залишається.

Багато українських дітей через війну перебувають закордоном. Освітнє законодавство деяких європейських країн є набагато жорсткішим, ніж українське. Нещодавно єврокомісарка з питань внутрішніх справ заявила про те, що українські діти мають або ходити в школу країни перебування, або повертатися в Україну.

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