Школа в Краматорске будет носить имя 16-летнего Степана Чубенко, которого замучили боевики
Источник:"Вчасно"
Краматорской школе №12 присвоили имя Народного Героя Украины Степана Чубенко. В 2014 году парня жестоко убили пророссийские боевики.
Соответствующее решение о чествовании памяти Степана Чубенко приняли 5 августа на внеочередной сессии Краматорского городского совета.
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Школа в Краматорске будет носить имя Степана Чубенко
Депутаты приняли решение о переименовании общеобразовательной школы I – III ступеней № 12 на Краматорский учреждение общего среднего образования №12 имени Степана Чубенко,
– говорится в сообщении.
Инициировали это решение и школьники, и педагогический коллектив учреждения, и депутаты горсовета, и в целом общественность Краматорска.
Исполняющая обязанности начальника горуправления образования города Елена Дрыга рассказала "Укринформу", что мама Степана продолжает работать в этой школе учителем русского языка и литературы. Поэтому это решение депутатов для нее, как и для всех работников и учеников школы, является очень важным и ценным.
Боевики убили 16-летнего Степана Чубенко: что известно
- Парень мечтал стать профессиональным футболистом, был вратарем футбольного клуба "Авангард" (Краматорск).
- В 2014 году вместе с друзьями участвовал в митингах в поддержку целостности Украины. Ребята носили воду, продукты, средства гигиены украинским военным, которые прибыли в город.
- Степан помогал спускаться в убежище пожилым людям во время вражеских обстрелов, носил им воду. Он снял с городской площади флаг так называемой "ДНР", рискуя собственной жизнью.
- В июне 2014 года боевики из батальона "Керчь" задержали его в Донецке. Это могло произойти из-за сине-желтой ленты на рюкзаке.
- По информации расследования, российские наемники применяли к нему пытки, а затем расстреляли за его проукраинскую позицию.
- Степана Чубенко посмертно наградили орденом "Народный Герой Украины" и орденом "За мужество" III степени.
- Правоохранители установили имена убийц подростка – это боевики Вадим Погодин, Юрий Москалев и Максим Сухомлинов. Осенью 2018 года украинский суд заочно приговорил всех 3 к пожизненному заключению. Преступники скрываются в России.