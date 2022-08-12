В школах Киева больше не будут учить русский язык

Украина, невзирая на полномасштабную войну, готовится к началу образовательного процесса с 1 сентября. В условиях активной российской агрессии возникает вопрос, будут ли дети изучать язык оккупантов в украинских школах.

Общественный деятель Андрей Смолий опубликовал ответ Департамента образования и науки КГГА на обращение, будут ли в дальнейшем преподавать русский в школах столицы. Ранее этот вопрос в общеукраинском масштабе прокомментировал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

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В школах столицы дети больше не будут изучать русский

В школах Киева не будут преподавать русский, а также государственный язык страны-агрессора исчезнет из программы обучения как предмет или факультатив. Об этом говорится в ответе Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос молодежного клуба "Джура".

По результатам рассмотрения сообщаем, что по информации управлений образования районных государственных администраций в Киеве, по состоянию на 01.07.2022 года, образовательными программами заведений общего среднего образования города Киева на 2022-2023 учебный год не предусматривается преподавание предметов на русском языке и изучение русского языка как предмета или факультативно,

– говорится в официальном письме КГГА.

К слову, Андрей Смолий добавил, что с 1 сентября общественность будет активно отслеживать ситуацию вокруг этого вопроса.

Кстати Каким будет обучение с 1 сентября в школах Украины

Напомним, что ранее в Харьковском университете имени Каразина решили ликвидировать кафедры русского языка и истории русской литературы. Вуз привлек преподавателей польского языка и литературы и сформировал кафедру славянской филологии.

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