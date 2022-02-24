В школах оккупированного Крыма отменили обучение до конца недели

Окупанти скасували заняття у школах та дитсадках у прикордонних районах Криму. Діти припиняють навчання з 24 лютого.

Об этом сообщила так называемая Министер образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.

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Она заявила, что 24 февраля дети в приграничных районах останутся дома.

Авиарейсы из Крыма остановили

Полеты в Краснодар, Сочи и Анапу временно остановили.

Решением авиационных властей России полеты в ряд аэропортов юга России, в том числе Краснодар, Сочи и Анапа, с 24 февраля до 25 февраля временно приостановлены,

– говорится в сообщении.

В ночь на 24 февраля в ряде украинских городов раздались мощные выстрелы. О них сообщают жители Киева, Харькова, Черниговской области, Одессы.

В министерстве обороны России признали, что начали обстрелы по Украине.