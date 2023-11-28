Известно, что на кружковом занятии 22 ноября погиб 14-летний школьник. Он получил смертельное ранение в область грудной клетки.

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60-летнему учителю, проводившему кружок, сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекших смерть несовершеннолетнего).

В ходе судебного заседания подозреваемый и его адвокат просили суд ограничиться ночным домашним арестом. Прокурор настаивал на применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Судья решил применить к подозреваемому домашний арест и запрет покидать жилье в период с 20 до 7 часов. Также он должен сдать на хранение в соответствующие органы все документы, разрешающие выезд за границу.

Что известно о трагедии