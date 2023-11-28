Відомо, що на гуртковому занятті 22 листопада загинув 14-річний школяр. Він отримав смертельне поранення в область грудної клітки.

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60-річному вчителю, який проводив гурток, повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 137 КК України (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинили смерть неповнолітнього).

Під час судового засідання підозрюваний та його адвокат просили суд обмежитися нічним домашнім арештом. Прокурор наполягав на застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Суддя вирішив застосувати до підозрюваного домашній арешт та заборону залишати житло у період з 20 до 7 години. Також він повинен здати на зберігання до відповідних органів усі документи, що дозволяють виїзд за кордон.

Що відомо про трагедію