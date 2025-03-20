Школьнику с Тернопольщины предлагали поджигать госучреждения: он пошел в полицию

В Тернопольской области школьник получил предложение от спецслужб России поджечь критически важные объекты и государственные учреждения. Мальчик не пошел на сотрудничество с врагом и обратился в полицию.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Тернопольской областной прокуратуры.

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Россияне хотели привлечь школьника к диверсии

На Тернопольской области ученик шестого класса обратился к инспектору сектора образовательных офицеров Кременецкого районного отдела полиции и сообщил, что ему поступило странное сообщение. Неизвестный контакт написал ребенку в телеграмме и предлагал подработку путем поджога объектов критической инфраструктуры и правоохранительных зданий.

В сообщении была видеозапись, в котором агенты России показали способы заработка и ссылки на телеграмм-канал для регистрации.

Однако школьник не согласился на преступление за деньги. Врагу не удалось завербовать ребенка.

Помня профилактические разговоры, которые в школе с ними неоднократно проводили и полицейские, и учителя, мальчик сообщил об этом факте. Правоохранители пообщались с сознательным школьником и поблагодарили за его позицию. Такой поступок – это свидетельство, что дети могут быть проинформированными о вызовах времени и ответственными,

– написали в прокуратуре области.

Правоохранители напоминают, что необходимо предотвращать угрозы для детей в условиях военного положения. Ведь фиксируются отдельные случаи вербовки несовершеннолетних к диверсионной деятельности со стороны российских спецслужб.

Продолжается совместная работа прокуратуры и полиции по профилактической работе среди детей.

Напомним, недавно "на горячем" задержали 16-летнего подростка в Житомире. Он планировал совершить теракт по заданию российских спецслужб, подложив взрывчатку на Аллее Славы Героев. Парня завербовали через интернет, он самостоятельно изготовил взрывчатку по инструкциям и подготовил ее к подрыву.