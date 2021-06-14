Шквалы, град и грозы: в каких областях Украины снова ухудшится погода

Спасатели предупреждают, что в некоторых областях Украины снова ухудшится погода. В частности синоптики прогнозируют грозы, град, шквальный ветер на Юге и в Центре страны.

В Укргидрометцентре предупреждают, что в центральных и южных областях будет первый (желтый) уровень опасности.

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Непогоду прогнозируют в нескольких областях

Грозы и град 14 июня накроют:

Винницкую,

Черкасскую,

Полтавскую,

Кировоградскую,

Днепропетровскую,

Одесскую,

Николаевскую,

Херсонскую,

и Запорожскую области.



В нескольких областях Украины 14 июня будет гроза и град / Карта Укргидрометцентра

Более того, в этих регионах прогнозируют сильный шквальный ветер – до 15 – 20 метров в секунду.

Непогода в Украине: последние новости

По состоянию на утро, 14 июня, Украина продолжает страдать от непогоды. Обесточенными остаются 62 населенных пункта в 7 областях. Больше всего сел без света на Львовщине, дальше – на Киевщине.

13 июня непогода наделала бед в Запорожье. Там из-за сильного ливня не справились сточные сети, поэтому вода затопила дороги, в некоторых районах движение транспорта парализовало, ветер повалил деревья и оборвал провода.

В тот же день в Кировоградской области выпал крупный град, который образовал сугробы на земле.

В Полтаве из-за сильного ветра на летнюю площадку кондитерской упало дерево. Известно, что за несколько секунд до инцидента компания из 5 человек перешла оттуда в помещение заведения.