"Шли на задание, но попали в ад": нацгвардейцы уничтожили танковый экипаж врага

Министерство внутренних дел опубликовало видео, на котором украинские защитники филигранно уничтожают вражеский экипаж танка.

На видео, как оккупанты идут в направлении своего танка. Но до своей техники они так и не дошли – их уничтожили буквально в нескольких шагах от их цели.

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К слову, сам танк уцелел. По всей вероятности, он сможет послужить в пользу Вооруженных Сил Украины.

Российские захватчики планировали отправиться на задачу, но вместо этого направились в ад. Бригада быстрого реагирования продолжает работать и творить добро,

– говорится в сообщении МВД.

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Общие потери врага

По состоянию на утро 1 мая в Украине насчитали 23 500 мертвых оккупантов. Но в Генштабе ВСУ отметили, что цифры ориентировочные, ведь из-за боевых действий невозможно провести точный подсчет.

В целом с начала полномасштабного вторжения России в Украину враг потерял: 1 026 танков, 2 471 боевую бронированную машину, 451 артиллерийскую систему, 151 РСЗО, 80 ПВО, 192 самолета, 155 вертолетов, 1 72 катеров, 245 БПЛА оперативно-тактического уровня, 84 крылатых ракеты и еще 32 единицы специальной техники.

В частности, за прошедшие сутки, 30 мая, наши войска уничтожили около: 300 врагов, 18 танков, 26 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 3 средства ПВО, 2 самолета, 20 единиц автомобильной техники и цистерн с горючим, а еще 13 беспилотников.

Плодотворное утро 1 мая: свежие потери оккупантов

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