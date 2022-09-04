Шмыгаль поехал в Германию и встретился с президентом Штайнмайером: итоги разговора

Украинский премьер прибыл с официальным визитом в Германию. Там Денис Шмыгаль уже провел встречу с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Шмыгаль отметил, что политики говорили об оружии, финансах, санкциях, провокациях россии на ЗАЭС, нашей интеграции в ЕС, победе и восстановлении Украины.

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Украинский премьер констатировал, что для победы и изгнания оккупантов с наших земель Украине нужно еще больше тяжелого вооружения от союзников.

Реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые передала Германия, хорошо показали себя на поле боя, и мы надеемся на увеличение поставок тяжелого вооружения,

– подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, осенью Украина ожидает получить современную систему ПВО немецкого производства IRIS-T. Наша страна рассчитывает, что Германия станет одним из лидеров в процессе развития противовоздушной обороны.

Какую еще поддержку Украина ожидает от Германии

Шмыгаль отметил, что еще одним элементом поддержки Украины в этой войне стала финансовая помощь международных партнеров.

"На этой неделе мы ожидаем очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 5 миллиардов евро. Это поможет обеспечить устойчивость нашей экономики, поддержку армии и прохождение отопительного сезона", – добавил украинский премьер-министр.

Среди других важных тем – план восстановления Украины, который необходимо начинать реализовывать уже сейчас. Украина уже начала делать:

немедленный ремонт критической инфраструктуры,

восстановление больниц,

школ и жилья.

В 2023 году средства и усилия нужно увеличивать в десятки раз, и мы уверены, что Германия и ЕС будут лидерами в этом вопросе. Президент Штайнмайер в очередной раз заверил, что Германия будет бок о бок с Украиной для того, чтобы обеспечить нашу победу,

– подытожил он.

Как прошла встреча Шмыгаля со Штайнмайером: смотрите видео

Последние заявления Германии

На саммите "Большой семерки" в Германии недавно обсудили вопросы войны россии с Украиной. Началом события стала встреча канцлера Олафа Шольца с американским президентом Джо Байденом, который подчеркнул, что Германия и США должны совместно противодействовать кремлю. Шольц заверил, что Германия будет помогать Украине. Он заявил – Запад вместе и объединен.

Это наш четкий сигнал президенту путину,

– отметил Шольц.

Ранее канцлер объяснил, почему Германия задерживает тяжелое вооружение для Украины. Он отметил, что украинские военные должны пройти обучение, чтобы эффективно пользоваться оружием. Шольц заверил – Украина получит все, что он обещал.

В Германии прозвучало циничное заявление о помощи Украине: смотрите видео