Шмыгаль и команда Кабмина прибыли на границу Украины и Польши

Украинская делегация во главе со Шмыгалем прибыла на границу с Польшей для урегулирования конфликта. Однако встреча с польскими чиновниками так и не состоялась.

23 февраля украинская делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем прибыла на границу с Польшей. Эту инициативу предложил президент, чтобы решить проблему блокады общей границы со стороны польских фермеров.

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"Мы вернулись в ту же точку"

По словам премьера, около полугода Украина живет в условиях блокады границы со стороны Польши. Это очень сильно сказывается на нашей экономике и, соответственно, на способности защищаться от российского агрессора.

Шмыгаль напомнил, что месяц назад в Киеве глава польского правительства Дональд Туск заявил, что его страна является самым надежным союзником Украины в "смертельной схватке со злом". Тогда польский премьер признал, что блокада границы вредит интересам обоих государств.

Прошел месяц, и мы снова вернулись в эту точку. Только теперь мы видим откровенные провокации,

– подытожил Шмыгаль.

"Мы готовы искать компромисс"

Шмыгаль заявил, что Украина готова к компромиссам и поиску совместных решений. Именно поэтому президент Зеленский предложил правительствам двух государств встретиться на границе "как равные партнеры и союзники".

И правительство Украины сегодня здесь. Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр АПК Николай Сольский, заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис, заместитель министра экономики Тарас Качка, заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач, глава Государственной пограничной службы генерал Сергей Дейнеко, руководитель Государственной таможенной службы Сергей Звягинцев,

– заявил премьер.

Политик констатировал, что ожидаемая встреча между украинскими и польскими чиновниками так и не состоялась, потому что последние не прибыли на границу.

Поляки должны понять бессмысленность блокады

Шмыгаль объяснил, почему протесты польских фермеров не имеют никаких оснований и, соответственно, не принесут полякам результатов и пользы.

Премьер напомнил, что:

В последние 5 месяцев Украина не продает свое зерно на польском рынке. Кабмин 16 сентября 2023 года принял решение о лицензировании экспорта части агропродукции. То есть без разрешения Польши сейчас невозможно экспортировать агропродукцию.

Через Польшу украинское зерно едет только транзитом. Через польскую границу сегодня проходит всего 5 процентов украинского аграрного экспорта.

Блокада сказывается на всей польско-украинской торговле. От нее проигрывает не только Украина, но и польские предприниматели, экспортирующие на украинский рынок товаров на 12 миллиардов долларов ежегодно.

Премьер прибыл к польским протестующим / Фото Денис Шмыгаль

. В то же время он отметил, что не знает, будут ли там польские коллеги.